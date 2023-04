Kylian Mbappé desde PSG resucita su fichaje con Real Madrid, cegado por “ganar la Champions en...”

A lo largo de los últimos años en el fútbol europeo, una novela entre el delantero francés Kylian Mbappé y el Real Madrid se ha escrito. El inicio se dio hace ya un par de temporadas, cuando el atacante empezó a deslumbrar en el equipo al que arribó en 2017 desde Mónaco, allí ya en la capital de Francia empezó a ganar reconocimiento hasta que en en el Mundial de Rusia 2018 se dio por sentada su consagración como futbolista, luego de gritar campeón del mundo a muy corta edad.

Mbappé besa la Copa del Mundo tras la final en Moscú - Foto: AFP

De inmediato, los clubes más importantes del mundo empezaban a frotarse las manos y hacer cuentas para intentar ficharle, no obstante, económicamente el único con la viabilidad para hacerlo era el todopoderoso Real Madrid. Desde aquel momento y hasta no hace mucho, Florentino Pérez, presidente de la escuadra blanca movía todos los medios por hacerse con el atacante estrella del PSG, sin embargo, en inicio de 2023 parece que las ganas por tenerle vestido de ‘merengue’ se acabaron.

Al parecer, Mbappé usó al Madrid para presionar en París una renovación millonaria que le fue aceptada. A la postre, dejar plantado al equipo con más Champions League en la historia, hizo que se le cerraran todas las puertas y de no ser por un milagro, el tema entre Mbappé y la ‘casa blanca’ estaría finiquitado. Aún así, medios de su país intentar persuadir su decisión para ir al “siguiente nivel”, pero todo parece indicar que el de 24 años tiene su futuro claro.

Mbappé es ahora mismo la cara del proyecto del PSG - Foto: REUTERS

Así lo hizo saber en el programa Tout le sport, de France 3 donde recientemente dijo: “¿El siguiente nivel? Ganar la Champions, creo. Ya he disputado una final, unas semifinales, los cuartos de final, los octavos...”.

Para no dejar duda alguna de dónde piensa triunfar, sentenció que no va a ser lejos de su país y cerró así: “Lo he hecho todo menos ganar (sonríe). Eso es todo lo que necesito. Espero que sea lo antes posible. ¿Dónde será? En el París Saint-Germain. Soy parisino y tengo contrato. Así que será en el París Saint-Germain”.

Sin piedad con Kylian Mbappé

El argentino Facundo Medina, jugador del francés Lens bromeó sobre la marca que hará al astro del París Saint Germain y capitán de la selección albiceleste, Lionel Messi, en el partido que jugarán ambos equipos franceses el sábado, en disputa por el título de la Ligue 1.

“Se me hace más difícil marcar a Leo por miedo a lastimarlo”, dijo consultado sobre a quién es más difícil marcar, si a Messi o Kylian Mbappé, ambos del PSG.

El defensor argentino, de 23 años, en un derroche de buen humor imaginó que en medio del partido abrazará a Messi para celebrar la reciente obtención de la Copa del Mundo.

“Imagínate una jugada, la agarra el ‘10′ empieza a correr y yo lo empiezo a correr de atrás. Yo no le voy a meter, lo agarro de atrás, lo abrazo y le digo ‘gracias por la Copa”, comentó entre risas en un reportaje en tono jocoso con el programa “Son aviones” que se emite por Youtube.

Cuando luego le consultaron sobre qué pasaría con una jugada igual, pero en un mano a mano con Mbappé, Medina rió y respondió “que lo traigan en ambulancia”.

Lionel Messi habría tenido un altercado en PSG durante días pasados. - Foto: Captura de pantalla: @le_Parisien_PSG y AFP.

El jugador argentino también defendió a Messi de la silbatina que le profirió la hinchada del PSG.

“No me da bronca, pero qué les puedes decir, son franceses… Sin faltar el respeto a nadie, pero es otra cultura, son diferentes. Más los periodistas (…) Si silban a Messi, que tiene 14 goles, 14 asistencias, ¿qué me queda a mí?”, se preguntó.