La Liga Betplay, más apretada que nunca: Tabla de posiciones tras empate de América y victoria de Medellín

América de Cali se complicó

César Farías, técnico de los ‘diablos rojos’, se pronunció al respecto del autogol que fue anulado por una supuesta falta de Adrián Ramos sobre Nicolás Gil. “Más allá de cualquier análisis está el dolor y tristeza de no haber ganado los tres puntos. La gente alentó hasta el final, como bien dicen no tuvimos efectividad. Intentamos desde el inicio hasta el final y después nos toca esa circunstancia que estoy viendo ahora”, dijo en rueda de prensa.

“No voy a decir si se equivoca o no porque hay especialistas en esto, pero me da la impresión de que es un gol legítimo y en la repetición se ve claro. Me sorprende que no haya habido el protocolo del delay, se pita después de que la bola está en la malla. Toma la ejecución como si se hubiese pitado antes y eso no fue así. No se por qué cortan la jugada tardíamente y nos quitan dos puntos importantes. Contra esas cosas uno queda más triste”, agregó.