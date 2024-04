Nuevas polémicas arbitrales sacuden la Liga Betplay y condenan al América; revisión del VAR no ‘sirvió’

Una nueva polémica arbitral sacude a la Liga Betplay del primer semestre del año. Después de la controversia que se presentó en el partido entre Millonarios F. C. y el Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el escándalo se trasladó al Pascual Guerrero.

Pero al ver la jugada, después del llamado, en la pantalla del VAR, tomó la radical posición de echar para atrás lo establecido . Señaló que no fue penal, lo cual generó polémica, porque muchos internautas expresaron que sí era para el disparo desde los doce pasos.

Y la segunda controversia arbitral se presentó al minuto 90, cuando Adrián Ramos propició un gol en contra del Pasto . Sin embargo, la jugada se invalidó por una supuesta falta de Adrián sobre Nicolás Gil. La acción fue muy discutida porque, a pesar de haber un empujón, algunos internautas alegaban en X que no era para pitar la infracción.

Palabras de jugadores del Junior tras polémica con Millonarios

Carlos Bacca y la decisión de quedarse parados. “La decisión la tomamos los jugadores. Sentimos que no era justo lo que paso. Eso fue todo, lo decidimos porque fue injusto. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así porque es un gran equipo, pero lastimosamente no es lo mismo que jugar con Millonarios 0-0 que 1-0 en contra. A veces los partidos se pierden por detalles. Ese detalle del primer gol nos sacó del partido”.