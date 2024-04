Luis Díaz implicado en inesperada declaración de Jürgen Klopp tras duro golpe; “Es realmente extraño”

La decepción para Luis Díaz y todo el plantel fue más que clara. Tras la finalización del compromiso, el rostro de los futbolistas reflejaron una rotunda sorpresa. El Liverpool pudo darle vuelta a la serie y avanzar a las semifinales del torneo en cuestión, pero, lamentablemente, no tuvo eficacia .

Sobre esto, precisamente, hizo hincapié en rueda de prensa el alemán Jürgen Klopp, Director Técnico del equipo. El experimentado estratega, que se irá del club una vez acabe la presente temporada, manifestó que es extraño, en los últimos tres partidos de la escuadra, que después de 67 remates no hayan ganando en ninguno.

“ Creamos 67 tiros en los tres partidos que no ganamos. Es realmente extraño ”, manifestó sin tapujos Jürgen Klopp. En este ítem, cabe mencionar, está implicado Luis Díaz, esto porque es uno de los atacantes del equipo y es uno de los jugadores, por ende, que más remata .

Más palabras de Klopp

El inicio. “Me encantó la forma en que empezamos el juego. Esta noche no perdimos la eliminatoria, la perdimos en casa. Por eso tenemos que felicitar (y es muy fácil) al Atalanta porque merecía pasar. Cuando ganas un empate contra nosotros por 3-1, especialmente de esta manera, mereces pasar, absolutamente”.

Le gustó el juego. “ Pero de todos modos me encantó nuestro juego, especialmente el comienzo . Me encantó el compromiso y el deseo, el poder que desarrollamos en este juego, pero estaba claro que era mejor anotar de vez en cuando para interrumpir este tipo de cosas, de lo contrario podría ser complicado mantenerlo durante 90 minutos”.

El segundo gol que no llegó. “Como siempre, un segundo gol hubiera ayudado un poco, hubiera sido algo decisivo porque se vio al Atalanta empezar muy fuerte, confiado, pero con las pocas situaciones que tuvimos creo que les dimos algunas preocupaciones. Entonces también se dieron cuenta de que no sería fácil y ese es el juego que les dimos, así que estoy muy bien con eso”.

El sentimiento. “Decepcionado por no haberlo logrado, pero no frustrado ni enojado ni nada por el estilo. Ahora podemos centrarnos en la liga y eso es lo que haremos. Tenemos unos días para recuperarnos, lo haremos, y luego viajaremos pasado mañana a Londres y jugaremos contra el Fulham, lo cual será complicado, pero lo daremos todo. Esa es nuestra competencia ahora. Vi una buena reacción por mi parte, obviamente no tuvimos una gran semana la semana pasada. Este, si queremos, fue el comienzo de lo que queda de temporada con un buen resultado y una buena actuación y así lo vemos”.