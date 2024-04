Jugadores del Junior se paralizan en pleno partido con Millonarios por polémica arbitral

Sin embargo, el juez central no se percató del llamado de su asistente y dejó proseguir la jugada. El balón en la misma salió al tiro de esquina y después de este llegó el gol de Castro para Millonarios F. C. Por la salida de la pelota antes del gol, el VAR no pudo intervenir para anular el gol.

Lo que acaba de pasar en El Campin es increíble, los jugadores del Junior le entregan el balón al rival y se quedan quietos, no hubo gol porque Millonarios no definió bien pic.twitter.com/5E4e73EfeT

“Jodido no saber la ley de juego! Cuando regresen a Barranquilla a estudiar el reglamento...urgente. ¿Y el arbitro? Se equivocó al no sancionar una falta. Pero no puede anular el gol de @MillosFCoficial porque la falta que ignoró no hace parte de la llamada APP ( jugada que termina en gol) ya que esta comenzó con el Tiro de Esquina. El juez no tiene porque permitir la rebeldía de nadie. Le faltaron calzones al hombre. Para eso son las tarjetas...úselas”, dijo el periodistas en X.