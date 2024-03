La orden de Klopp a los jugadores del Liverpool, incluido Luis Díaz, que le da la vuelta al mundo: ‘Mientras no seas Messi’

No cabe duda de que Jürgen Klopp es uno de los mejores entrenadores del mundo actualmente, ya que ha liderado con éxito una de las épocas más importantes del Liverpool durante los últimos años, colocando así su nombre en letras doradas en la historia del club más grande de Inglaterra.

Klopp, no obstante, aprovechó el momento para puntualizar que Lionel Messi es, quizás, el único futbolista que podría salvarse de esta drástica orden, pues sus cualidades le permiten desarrollar otro tipo de comportamientos dentro del terreno de juego.

“Le diría a todo el mundo que mientras no seas Lionel Messi, tienes que defender. Lionel es el único al que le decimos espera, te traemos la pelota y le decimos toma, hacemos lo que tú quieras, todos los demás tienen que defender”, sentenció el técnico germano en la entrevista con Ferdinand para TNT Sports .

El adiós de Klopp

Mediante un video publicado por las redes sociales de los Reds , el carismático entrenador alemán aseguró que es el momento de dar un paso al costado, pues ya no tiene la misma energía. No obstante, puntualizó que buscará ganarlo todo con el club este año.

“Me estoy quedando sin energía y no tengo ningún problema ahora, obviamente. Creo que ya lo sé desde hace tiempo y tendré que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien, pero también sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez”, expresó inicialmente.

El germano señaló que les comentó su decisión a los propietarios de la institución inglesa desde el pasado mes de noviembre, recalcando que todas las personas, incluida la plantilla, que sabían que no iba a seguir en el club, se mostraron muy tristes.

“Nos conocemos desde hace mucho tiempo y muy bien. Eso estaba claro y lo aceptaron, simplemente lo aceptaron. Nadie estaba realmente feliz. Las personas a las que se lo he contado hasta ahora no estaban realmente contentas. No estoy contento con eso, pero solo sé que es lo correcto”, agregó.