Personas atendieron el llamado de Petro y pusieron banderas de Palestina en puente cercano a El Campín

¿Cómo le ha ido a Millonarios contra equipos chilenos?

Palestino's midfielder Brayan Vejar (C-covered) celebrates with teammates after scoring during the Copa Libertadores group stage first leg football match between Chile's Palestino and Colombia's Millonarios at the Municipal Francisco Sanchez Rumoroso Stadium in Coquimbo, Chile, on April 25, 2024. (Photo by Javier TORRES / AFP) | Foto: AFP