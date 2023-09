La Selección Colombia no para y anuncia amistoso: conozca al polémico rival, la fecha y sede del partido

La Selección Colombia no ha perdido con Néstor Lorenzo de técnico. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Nuevo partido de la Selección Colombia

Además, se informa que el encuentro será transmitido a través de Caracol Tv y RCN TV. No se habla de que se esté buscando un nuevo amistoso para esos días.

La polémica con México

Desde suelo mexicano habían informado que la Tricolor sí había llamado a Quiñones para los amistosos contra Irak y Alemania, pero este le dijo que no a Lorenzo. No obstante, el presidente de la federación colombiana, Ramón Jesurún, desacreditó esta versión y apuntó que el delantero de 26 años no fue convocado para esos partidos.