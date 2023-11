LaLiga le responde a Florentino Pérez por el proyecto de la Superliga europea: “Aíslan y discriminan”

Además de acusar a LaLiga y a la Uefa, Florentino señaló que la Superliga europea le haría un favor al fútbol. Después, LaLiga no se quedó callada y le respondió al presidente del Real Madrid, librando todo tipo de acusación.

“Si el Real Madrid no integra alguno de esos órganos electivos se debe exclusivamente a que sus actuales representantes o ejecutivos no son capaces de lograr los apoyos necesarios. Al respecto, debería reflexionarse por qué una entidad que se considera de algún modo superior al resto o que afirma que tiene responsabilidades institucionales en el fútbol europeo no logra que los clubes españoles le otorguen una mínima confianza”, apunta LaLiga.