“Le están haciendo el pasillo”: destapan lo que habría detrás de la baja de James Rodríguez en São Paulo

Este problema físico llegó justo después de que su técnico, Dorival Júnior, hubiera expuesto las razones por las que no ha brillado igual que lo hace defendiendo la amarilla. “James en Selección conoce las características de todos sus compañeros, estas reuniones mensuales sin duda facilitan las cosas para su nivel. La Selección se adapta perfectamente a sus características. Necesitará más tiempo y está buscando hasta que consigamos el ajuste. Ese es el papel del entrenador ”, señaló.

El comentarista considera que “cuando un técnico empieza a exponer esto públicamente, es porque no está muy satisfecho y muy lleno”.

Carlos Antonio insiste que la prensa de ese país ha hecho críticas “desmedidas” contra James Rodríguez y ese es otro síntoma que las cosas no están fluyendo como se esperaba. “Yo creo que hay exageración y, no se por qué, tengo la sensación, pero escuchando al técnico y todo lo que dice la prensa, no le están reconociendo los partidos que ha hecho. Más bien están cargando tintas y eso significa que le deben estar haciendo el pasillo de salida”, sentenció.