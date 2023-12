Leo Messi cambia de planes e ilusiona al planeta con ir al Mundial 2026: sorpresivas palabras

Durante el 2023 en Suramérica se iniciaron las eliminatorias al Mundial 2026 con diez selecciones deseosas de lograr uno de los seis cupos que se otorgan de manera directa. Además, para los aspirantes por Conmebol puede que exista una posibilidad más en caso de que logren acceder al repechaje que se acostumbra a jugar.

Luego de seis fechas disputadas, tres selecciones ya han tomado la delantera en sus intenciones por alcanzar la línea de los puntos necesarios para asegurarse en la siguiente cita orbital. Entre esos están Argentina, vigente campeona del mundo, Uruguay y Colombia.

Messi liderando a Argentina en las eliminatorias sudamericanas | Foto: Getty Images

Tras haberse coronado en Qatar 2022 como la ‘reina’ del mundo, al equipo albiceleste y Lionel Messi, quien está a la cabeza de ese proceso, poco le quedó pendiente. Por ello, y aunque ahora esté disputando el camino a la siguiente cita orbital, es que no se tiene por sentado que el astro del fútbol vaya a hacer presencia en suelo norteamericano donde se llevará a cabo el torneo.

Unos de los argumentos más fuertes para tener en duda a ‘La Pulga’, es que llegará con una edad cercana a los 40 años a la cita mundialista del 2026, lo que hace poner a dudar que esté en plenitud de condiciones físicas. Además, sus declaraciones en el último tiempo han hecho pensar que no podría lograr el cometido de jugar su última Copa del Mundo.

No obstante, al verse con un buen desempeño deportivo en el último tiempo con el Inter Miami y su selección, en las últimas horas se han revelado unas palabras dadas por Messi a Star+ en donde temporalmente descarta su retiro, además, de que busca prolongar su estancia en el fútbol mundial.

Messi abraza al Dibu Martínez luego de conseguir el tiquete a semifinales del Mundial | Foto: Getty Images

“Parecía que después de Qatar ya estaba todo y me retiraba, pero es todo lo contrario, ahora quiero estar más que nunca. Después de haber pasado tantos años sufriendo, hoy vivimos un momento especial que nunca había vivido con la selección argentina y quiero disfrutarlo”, dijo inicialmente.

“Quiero estar en Argentina y me siento bien dentro del grupo. Hay un grupo unido, sano, que disfruta estar juntos. Quiero aprovechar todo eso sin pensar qué pasará en dos o tres años, que en el fútbol es muchísimo. No pienso en el Mundial ni tampoco digo 100% que no voy a estar, porque puede pasar de todo”, complementó.

Aunque es consciente de que el tiempo es su peor enemigo, sus capacidades las tendría intactas para ir al Mundial 2026: “Por edad y situaciones, lo más normal es que no esté. Después se verá. Capaz que nos va bien en la Copa América y se da todo para que sigamos, o capaz que no. Qué sé yo. No puedo decir si sigo o no, pero siendo realista, es difícil”.

Lionel Messi durante la disputa de un juego con Argentina | Foto: AFP

“Siempre intentaré competir al máximo, soy el primero que sé cuándo puedo estar o no. Soy consciente de que me fui a una liga menor, pero pasa mucho por lo personal, la manera de afrontarlo y de competir de uno. Mientras me sienta que estoy bien y pueda seguir aportando cosas, lo voy a hacer”, sumó.