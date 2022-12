Lionel, el bebé que nació en el momento exacto en que Messi marcó gol de penal ante Croacia; esta es su historia

El gol de penal de Lionel Messi en la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 llegó como un milagro caído del cielo. No solo porque fue el primero de la selección de Argentina sobre Croacia, sino porque justo en ese momento nació un bebé en su país. El pequeño, por supuesto, hoy lleva su nombre.

Lionel nació en la provincia argentina de Santiago del Estero, mientras el considerado mejor futbolista en la historia del balompié acercaba a la albiceleste en la final abriendo el marcador del compromiso. Los dos goles restantes fueron obra de Julián Álvarez, delantero del Manchester City, quien compartió en River Plate con el colombiano Jorge Carrascal.

Quien narró el nacimiento de los hechos fue la encargada de atender el parto. Según ella, pese al dolor que implica dar a luz, la madre del pequeño le pidió una pausa para observar a Messi pateando la esférica desde los 12 pasos. Lo mejor: anotó, y su hijo, al parecer, lo sintió.

“Fue una locura. Natalia, la mamá, estaba con dolores de parto y me dice ‘doctora, el primero que haga gol de Argentina, así se llamará mi hijo’, y justo cuando estaba saliendo hace gol Messi, entonces dijo ‘ya nació Lionel’”, contó este miércoles la licenciada en obstetricia Flavia Tulli, quien asistió el parto.

El argentino Lionel Messi marca su primer gol desde el punto de penalti durante el partido de fútbol de semifinales de la Copa del Mundo entre Argentina y Croacia en el Estadio Lusail en Lusail, Qatar, el martes 13 de diciembre de 2022. - Foto: REUTERS

Lionel nació el martes a las 4:35 de la tarde de Argentina en un paraje rural a miles de kilómetros de Doha, cuando el capitán de la selección albiceleste ejecutaba un penal y abría el marcador ante Croacia (3-0) en el partido que le dio el boleto a la final del Mundial que disputará el domingo contra Francia.

Nació sin complicaciones en el hospital zonal de Campo Gallo, a 300 km al norte de la capital provincial y a 1.200 de Buenos Aires. Su foto, proporcionada por el Diario 22 ar, se volvió viral. “Es un sentimiento muy grande, no existen palabras para describir la alegría tremenda que se vivió en el hospital”, dijo la partera a la agencia oficial Télam.

Destacó que Natalia Pérez, de 30 años, dio a luz a su segundo hijo varón “en el momento en que justo todos estábamos con tantas expectativas por el Mundial, los 47 millones de argentinos estamos esperanzados”. ”Todo el personal del hospital quería visitar al bebé, verlo, sacarle fotos, subían a sus estados de WhatsApp que Lionel nació justo con el gol de Messi”, apuntó.

Messi, cerca de la gloria

En la semifinal ante Croacia, Lionel Messi rompió dos récords: se convirtió en el jugador argentino que más goles ha anotado en los mundiales, por encima de Gabriel Batistuta, y el que más asistencias ha brindado, superando a Diego Armando Maradona. Ese 13 de diciembre de ensueño para la hinchada de la albiceleste, el ‘10′ anotó de penal y brindó el pase para que Julián Álvarez marcara el tercer tanto. Pero va por más: quiere levantar la Copa.

Argentina ha jugado cinco finales de una Copa Mundo, la más reciente en Brasil 2014, pero solo obtuvo dos títulos, por lo que el 18 de diciembre buscará imponerse a Francia para compartir el trofeo con quienes la alientan con tanta ilusión.

“Estoy disfrutando muchísimo todo esto. Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Venimos haciendo un sacrificio muy grande. El último partido que jugamos fue con un alargue que no fue nada fácil. Llegábamos cansados, pero el grupo volvió a sacar fuerza de donde no tiene para dar un plus más”

Específicamente acerca de la final, le restó importancia; según él, no es la primera que han disputado en Qatar: “Es muy difícil lo que hicimos, porque fueron todas finales, con el gran desgaste de jugar cada partido como una final”.

Con información de AFP*