Liverpool de Luis Díaz impone insólitas restricciones a sus jugadores; medidas son severas

La academia de Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 estableció las siguientes restricciones para sus juveniles:



📌Tope salarial de U$S 63 mil

📌No se usan celulares en el predio

📌El motor de los autos no debe exceder los 1.3 litros



Lo contó el director, Alex Inglethorpe, en The Telegraph. pic.twitter.com/XzYzLK2PIl