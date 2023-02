Lo último: agresor de Daniel Cataño salió premiado; en libertad tras la agresión al jugador de Millonarios

Lamentable, triste y hasta indignante resultó el hecho ocurrido en Ibagué durante el más reciente fin de semana cuando en medio del inicio del juego entre Deportes Tolima y Millonarios, un hincha entró a la grama para golpear por la espalda al jugador del equipo azul, Daniel Cataño. El afectado, con las pulsaciones a mil, también respondió con una agresión al seguidor pijao, y para el mundo, quedó una imagen vergonzosa del fútbol colombiano que para la misma hora terminaba de manera exitosa siendo sede del Sudamericano Sub-20.

Como era de esperarse, quien golpeó al jugador fue capturado y llevado para ser puesto a disposición de las autoridades. La noche del domingo la pasó en una celda, pero en las últimas horas de la tarde de este lunes se supo que había sido dejado en libertad: “Alejandro Montenegro Díaz, el ‘hincha’ del Deportes Tolima que agredió al jugador Daniel Cataño fue dejado en libertad”, informó ‘Red+ Noticias’.

Daniel Cataño, Millonarios. - Foto: Captura de pantalla: Jp Soto

A la par de esto, el secretario de Gobierno de Ibagué dio a conocer que para el jugador de Millonarios, por haber respondido a la agresión en su contra, habrá un llamado de las autoridades de la capital del Tolima: “Alcalde de Ibagué citará al jugador Daniel Cataño, del club Millonarios, a rendir descargos dentro del proceso administrativo sancionatorio que se le adelantará por la agresión a un hincha del Deportes Tolima, de conformidad con el Art. 15 de la Ley 1445 de 2011″.

Cataño, quien no había dejado pasar por alto este incidente y realizó las respectivas diligencias judiciales en contra del aficionado tolimense, identificado con el nombre de Alejandro Montenegro.

Daniel Cataño. - Foto: Captura de pantalla//Captura de pantalla transmisión Win Sports.

De acuerdo con las autoridades locales, el jugador de Millonarios presentó la denuncia formal por el delito de lesiones personales.

“Esperamos que las acciones pertinentes avancen por parte de los organismos del Estado y efectivamente avance también en la defensa de nuestro club Deportes Tolima”, había dicho en su momento en Blu Radio el coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Las disculpas del agresor

“Muy buenas tardes a la opinión pública, a la Policía Nacional, a la hinchada del Deportes Tolima y a los hinchas que viajaron desde Bogotá para acompañar a Millonarios”, inició diciendo Alejandro Montenegro, mientras pedía perdón por lo ocurrido con Daniel Cataño.

“Me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol”, agregó en un video que se conoció en las redes sociales, en el que manifestó que el partido entre Tolima y Millonarios no se debió suspender.

Para el hincha del conjunto pijao, las emociones que sintió en ese momento “no son correctas porque no se puede “permitir que el fútbol se vuelva violencia”. “Tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, aseguró.

Cataño ya había sido recibido con insultos en las horas previas al encuentro. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Además, hizo “un llamado a los jugadores, a entender que las provocaciones de una parte y de la otra terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte al que asisten niños, personas mayores”. Esto se puede entender como un mensaje directo a Cataño, quien habría hecho algunas señales contra la afición.

“Siempre hubo un dispositivo de seguridad. Yo creo que un error mío no podía parar el partido, más cuando la Policía estaba dispuesta a garantizar todo el tema de seguridad para que el partido se jugara. Esas son las consecuencias de los malos actos”, finalizó.