Los eventos deportivos de capa caída en el país: confirman cancelación del campeonato intercontinental de béisbol. Esta es la decisión

Primero fue el duro golpe de que Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por el impago al organizador del evento Panam Sports, luego la Copa Mundial de Kitesurf, que en su tercera edición se iba a hacer en Salinas del Rey, en Santa Verónica, Atlántico, y ahora de nuevo el país sufre otra desalentadora noticia: la cancelación de la Serie Intercontinental de béisbol.

La decisión se dio a conocer a través de un comunicado por Team Rentería en la que señala que por motivos ajenos a su organización no se realizará este evento, el cual estaba programado en el estadio Édgar Rentería.

En la misiva manifiestan que por falta de aval del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano (COC) este certamen no se puede realizar.

“Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo, no obstante, el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico, emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEPCUBE, que es uno de los equipos participantes”, dijo Team Rentería.