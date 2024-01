Lucas González rompe el silencio y confirma en vivo si será el nuevo director técnico de Nacional

Atlético Nacional no pasa por su mejor momento deportivo, y este domingo salió humillado una vez más del Pascual Guerrero. El equipo de Jhon Jairo Bodmer fue goleado 4-1 por el América de Cali durante la segunda jornada de la Liga BetPlay 204-I.

“Como entrenador y cabeza del grupo, estoy avergonzado y apenado con la hinchada porque soy el responsable. ¿Qué pasó? No quiero apresurarme a dar detalles, pero lo que alcanzo a evaluar, no puedo salir desconcertado y molesto, sino que tengo que revisarlo con mi staff ”, manifestó el entrenador verde al final del compromiso.

Luego, agregó: “Esto es una responsabilidad colectiva, pero estoy acá para poner el pecho. No vamos a cambiar este marcador con que yo diga esto. Voy a trabajar hasta que esté aquí de forma honesta”.

Incluso, algunas páginas de hinchas indicaron que el reemplazo de Bodmer ya estaba listo y sería Lucas González, el cual fue desvinculado recientemente del América de Cali. Sin embargo, el bogotano habló este lunes en Caracol Radio sobre este tema y aseguró que no ha hablado con nadie del equipo verdolaga .

“Estas cosas pasan en el fútbol. Ayer fue un resultado abultado y eso hace que el hincha se exprese y se generen rumores. Es un grandísimo club, trabajé allí en divisiones menores, pero ahora tiene un entrenador, ojalá le vaya bien en competencia internacional. No he tenido conversaciones con nadie”, puntualizó.

Así echó América a Lucas González

No obstante, una fuente cercana al joven técnico le dijo a este medio que la mujer los echó personalmente después de hablar casi dos horas, donde nunca les dio una explicación concreta de su decisión. Incluso, la madre de la directiva tuvo que intervenir y le pidió que no diera tantos rodeos.

Lo único que les argumentó, al parecer, es que no se sentía tranquila con el cuerpo técnico y no quería sufrir un papelón en el torneo. Lucas no esperaba salir tan rápido del equipo y confiaba en continuar con el proceso, ya que contaba con el respaldo de los jugadores, los cuales quedaron bastante sorprendidos con el anuncio.