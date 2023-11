Más goles y menos sacrificio: la petición de Willington Ortiz a Rafael Santos Borré en la Selección

Sin embargo, para el histórico Willington Ortiz, jugador que disputó las eliminatorias a los mundiales de Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982 y México 1986; y estuvo en la Copa América en 1975 y 1979, no le parece descabellado el llamado de este central.

“Mina es de confianza para Lorenzo, es de los que más ha jugado. El técnico lo quiere”, indicó en SEMANA y agregó sobre los pocos minutos. “Para el profe no es de continuidad, es al que le tenga la fe, el que conoce su trabajo. No se le haga raro que sea titular”, completó.

“Llama a los mismos. Tiene que traer a Preciado que hace goles siempre en México, las que tiene las manda a guardar. Merece la oportunidad. Debe ser que no le gusta a Lorenzo”, recalcó.

Sabe que Rafael Santos Borré es el inamovible del técnico, pero cree que el papel del jugador del Werder Bremen debe ser más protagónico en el ataque y no de tanto sacrificio.

“A mí me gustan los delanteros que la meten así sea con una sola oportunidad. En eliminatorias no hay muchas opciones. No necesitamos que sea tan sacrificado o defendiendo”, criticó,