“¿Me estás mamando gallo?”, la imperdible reacción del Pibe Valderrama a la salida de Comesaña del Junior

Mientras el mundo del fútbol está previo a palpitar las emociones del Mundial de Qatar 2022, en Colombia, la Liga BetPlay ha tenido movimiento en las últimas horas con respecto a los equipos que pelean las finales del campeonato. Este jueves, en horas de la mañana, el Junior de Barranquilla dio a conocer a su afición la salida del técnico Julio Comesaña debido a los malos resultados en las últimas jornadas.

Después de los tres primeros partidos de cuadrangulares en los que Junior solo sumó un punto, la directiva del club tomó la decisión de dimitir al entrenador y dejar a la deriva el comando del banquillo tiburón.

“La entidad agradece y reconoce al profesor Comesaña su esfuerzo y trabajo durante el tiempo que estuvo en el equipo”, dice la misiva y agrega: “En el corto plazo anunciaremos la decisión del nuevo entrenador en procura de implementar un nuevo proyecto orientado a la participación de los jugadores que integran las categorías formativas del club”.

Después de esto, el propio Comesaña se despachó contra la directiva del Junior asegurando que “nada sorprende”, pues “no tiene sentido”, las decisiones que tomaron justo antes de disputarse la segunda vuelta de los cuadrangulares.

Julio se va tras dirigir 15 partidos con un saldo de 7 victorias, 2 empates y 6 derrotas y un rendimiento del 51,1 % . Además, alcanzó la final de la Copa BetPlay Dimayor ante Millonarios, la cual perdió.

Valderrama, altamente sorprendido

Mientras se concentra en el Mundial de Qatar, donde fue invitado de manera especial, el referente del Junior, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, se mostró claramente sorprendido por la decisión sobre Comesaña. “¿Me estás mamando gallo?”, respondió el exjugador ante la pregunta del periodista Diego Rueda.

“No sé nada, me acabo de enterar”, aseguró el exjugador que no podía creer que Comesaña ya no fuera el entrenador del conjunto barranquillero este jueves.

“Estamos en la mitad de las finales, faltan tres partidos o es que me estás mamando gallo”, continuó Valderrama mostrando su sorpresa por el panorama del equipo en finales. “Es el mismo equipo que encontró, no lo podía cambiar. Cuando llegó el equipo estaba de 14. Llegó a la final de la Copa y perdió con Millonarios y está peleando en la Liga, no se ha acabado. Cualquier cosa puede pasar. Tú me estás mamando gallo. Es una noticia sorpresiva”, agregó.

#YoEscuchoElVbarCaracol



😲🦈La curiosa reacción de Carlos 'El Pibe' Valderrama al enterarse de la salida de Julio Comesaña del Junior



🎙️Vía: @diegonoticia



📻Lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/aHZJfVPLim — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 17, 2022

¿Quién será el reemplazo de Comesaña?

Arturo Reyes se perfila como el entrenador que quede a cargo y desde ya se habla de Leonel Álvarez como posible reemplazo para 2023 del equipo tiburón, tras el buen papel que está desempeñando con Águilas Doradas de Rionegro, líderes del grupo B con 9 puntos, 5 más que el Medellín –que es segundo–. América, por su parte, suma tres unidades y Pasto está en el fondo de la tabla, con un punto sumado.

Por lo pronto, Junior se enfoca en lo que será su siguiente reto del cuadrangular A, el cual será ante Independiente Santa Fe de local. Los barranquilleros necesitan una victoria si quieren soñar con la gran final.

El duelo está pactado para el próximo miércoles 23 de noviembre a las 6:30 p. m. de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Así se jugará la cuarta jornada

22 de noviembre

Deportivo Pasto vs. América de Cali

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: Win+

Independiente Medellín vs. Águilas Doradas

Hora: 8:35 p .m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win+

23 de noviembre

Junior FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Transmisión: Win+

Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Hora: 8:35 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win+