“Millonarios ganó la Copa y lo festejó como si fuera la Champions”: Julio Comesaña, ex DT de Junior

“Yo no me voy, a mí me sacan del equipo”, fueron las palabras que se conocieron del uruguayo Julio Comesaña durante la mañana de este jueves al medio El Heraldo de Barranquilla, quien fue uno de los primeros en conocer la salida inmediata del estratega del cuadro tiburón. Posteriormente, las comunicaciones del cuadro barranquillero se pronunciaron con un comunicado oficial donde decían: “El club deportivo popular Junior FC informa de Julio Avelino Comesaña se desempeñó hasta hoy como el director técnico de la institución”, se lee inicialmente.

“La entidad agradece y reconoce al profesor Comesaña su esfuerzo y trabajo durante el tiempo que estuvo al frente del equipo”, agregan.

Luego de darse esta información oficial, medios de la capital del Atlántico se fueron en manada sobre el extécnico y lo asaltaron con interrogatorios sobre la decisión tomada por las directivas del equipo, a lo que él molesto empezó a responder: “A quién le va a gustar la manera. Hablamos de unas cosas hoy y después te dicen en la tarde que no continúas... Trato de entender que la gente que toma las decisiones no solo lo hace por el momento, mira muchas cosas y tienen una gran responsabilidad. A mí no me dijeron las razones, yo no pregunto. Es un poco lo que pasó con el Medellín”.

Diez veces Comesaña ha ido al Junior y las mismas se ha ido, en ocasiones con títulos, mientras que en otras con las manos vacías. Sobre si es la última vez que acepta el cargo, dijo: “El tema más que nada son las formas, después si uno analiza las razones, capaz tienen razón. Yo no soy cualquiera, nos conocemos personalmente. Yo no aspiro a nada. Yo mismo les dije a los directivos que piensen en un entrenador para Junior, ya yo me acabo. ¿Hasta cuándo voy a estar?”.

Julio Comesaña regresa al Junior de Barranquilla tras el despido de Juan Cruz Real. - Foto: @JuniorClubSA

“No más, sabe lo que pasa. Yo debo ponerle punto final, yo soy muy grande para hacer el mismo trabajo, yo estoy para otro tipo de cargos”, agregó vehementemente sin esconder su deseo de subir de nivel al interior de los equipos de fútbol.

A la par de esto, se decantó por las alternativas que ve para su carrera deportiva, en donde no parece ya haber lugar para el cargo de director técnico: “Soy un hombre que hago cosas, que razono, pero me gusta asumir la responsabilidad de todas las cosas, sé que un fuerte mío es comandar todo. Eso a mí me agrada, tampoco puedo venir a ser el mánager, yo quiero saber qué vamos a hacer a favor y en contra, porque es mi responsabilidad. Está bueno, es una cosa tan repetida, hay cosas que no tienen solución, sé cuándo un arbitraje puede ser a favor o en contra”.

🔥 “Millonarios ganó la Copa y lo festejó como si fuera la Champions”.



🎙️ Julio Comesaña. pic.twitter.com/9AZHdbkzSz — Toque Sports (@ToqueSports) November 17, 2022

Consultado por regresar a Junior, esta vez no desde la raya, sino desde algún otro campo, dijo que no existía posibilidad porque sus anhelos son diferentes: “Es imposible –volver al club en otro cargo– por la forma en que se conforma Junior. Acá en la institución hay gente que toma las decisiones y yo no soy el más simpático para decir que se harán cosas con las que no estoy de acuerdo. Mi cargo será vivir la vida”.

Para finalizar las múltiples declaraciones polémicas que dio, habló del partido por el título de Copa BetPlay ante Millonarios donde perdió el título que, a lo mejor, hubiese echado hacia atrás la decisión de sacarlo del cargo en el equipo tiburón: “Si yo hubiese ganado la Copa contra Millonarios, me hubiesen dicho que eso era una copita más, pero Millonarios lo celebró como si fuera la Champions League”.