Media maratón de Bogotá: la carrera atlética más grande del país tendrá asistentes de 32 países

Una maratón de series es una expresión que se ha vuelto común para describir que se destinó bastante tiempo para ver contenido audiovisual; su origen se relaciona con la prueba de atletismo que consiste en correr 42 km y 195 m. Ahora, una media maratón es correr la mitad de distancia, (21.097 kilómetros).

Y también, a modo de relato, hay una frase popular que dice que entre las cosas que una persona debería hacer está la de correr una maratón. En parte, ese sentimiento une a los 40.000 mil aficionados que participarán en la carrera atlética más grande del país, la media maratón de Bogotá (mmB).

Más de 7.000 personas se han registrado para la carrera de este 30 de julio. - Foto: Correcaminos

Más que una carrera, este evento deportivo, que cumple 32 años, tiene participación para atletas élite y aficionados; además de dos distancias de participación, 10 km y 21 km.

En detalle, comunicaron desde la organización de la carrera, que, a la fecha, treinta y dos países han confirmado su presencia en la mmB 2023 y por primera vez en la historia aparecen registrados atletas de Afganistán y Kazajistán, ambos países del continente asiático.

Junto a ellos, están en la lista de banderas confirmadas, para la cita del domingo 30 de julio, de los siguientes países: Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, México, Panamá, Ecuador, República Dominicana, España, Guatemala, Argentina, Perú, El Salvador, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Chile, Canadá, Puerto Rico, China, Croacia, Cuba, Honduras, Suiza, Rusia, Uruguay, Inglaterra, Escocia y Gales.

La media maratón de Bogotá será el 30 de julio de 2023. - Foto: Correcaminos

Respecto a los países que más atletas han inscrito y como es común, están:

Brasil (41)

Estados Unidos (35)

Venezuela (34)

Costa Rica (30)

México (26)

Panamá (18)

En lo relacionado con Colombia, se destaca que han sido registrados atletas aficionados de 27 departamentos.

Cundinamarca (1.608)

Antioquia (457)

Boyacá (225)

Valle (110)

Atlántico (93)

Meta (71)

Santander (45).

Respecto a los atletas élite que competirán, le confirmaron a SEMANA, que el primer grupo se anunciará en la presentación de la mmB, el martes 16 de mayo.

Históricamente compiten en la categoría élite atletas mundialmente reconocidos. - Foto: Correcaminos

Logros de atletas colombianos en la última semana

En este momento, en alguna parte del mundo hay uno o varios colombianos representando deportivamente al país. Las disciplinas comprenden fútbol, patinaje, atletismo, baloncesto, atletismo y muchas más.

María Fernanda Montoya mejoró su registro personal en Alemania

Ahora, en lo que corresponde a running, la colombiana del Equipo Porvenir, María Fernanda Montoya, logró mejorar su registro personal en la distancia de media maratón con un tiempo de 1 hora, 14 minutos y 41 segundos, superando su tope en 1 minuto y 21 segundos. El logro se dio en la ciudad de Herzo, Alemania, durante el evento ADIZERO: ROAD TO RECORDS, realizado por Adidas.

Asimismo, el santandereano Adrián Flórez, integrante del Equipo Porvenir, se llevó el primer lugar en la Media Maratón “Pamplonilla La Loca” en su primera edición. El evento se efectuó en el municipio de Pamplona, Norte de Santander, en las distancias de 5 km, 10.5 km y media maratón.

Adrián Flórez, integrante del Equipo Porvenir, se llevó el primer lugar en la Media Maratón “Pamplonilla La Loca”. - Foto: Correcaminos

En una prueba con una altimetría bastante quebrada. Se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel de mar. Y allí el corredor del Equipo Porvenir registró un tiempo de 1 hora con 10 minutos, seguido por el venezolano Dídimo Sánchez, quien registró un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 13 segundos; tercero finalizó el santandereano Diego Vera con un guarismo de 1:16:55.

“Salimos con Dídimo y Diego Vera desde el inicio, sobre el segundo kilómetro metí un cambio fuerte y vi que ellos no me quisieron seguir. Sobre el kilómetro diez observé que la diferencia era considerable y me regulé, ya que las subidas eran muy fuertes” afirmó Flórez al final de la prueba.