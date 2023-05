La impresionante racha que rompió Egan Bernal tras su brillante actuación en el Tour de Romandía; más de 600 días

El pasado domingo, 30 de abril, el Tour de Romandía, una de las carreras teloneras a la primera grande del año como el Giro de Italia, terminó con un gran balance para el ciclismo colombiano, que sigue sumando grandes triunfos en esta temporada 2023.

La competencia -que tuvo una duración de una semana- culminó con la victoria de Fernando Gaviria en la última etapa. El cafetero se impuso sobre los últimos metros con un impresionante embalaje que fue suficiente para dejar a sus rivales atrás.

No obstante, otro de los colombianos presentes en esta competencia, como lo fue Egan Bernal, también tuvo una impresionante actuación. Aunque no tuvo triunfos en las etapas, el zipaquireño logró terminar en el top 10 de la general, su mejor resultado desde que volvió a la élite.

Egan Bernal en el Tour de Romandia. - Foto: Getty Images

En las etapas, Egan resolvió de la mejor manera todos los obstáculos que se le presentaron. Incluso, el corredor del Ineos Grendiers oficio como gregario de lujo, haciendo un gran aporte para su equipo.

El gran resultado de Egan se dio el pasado sábado, en lo que fue la etapa reina de la carrera. Egan presionó y tiró del pelotón para no perderle la pisada al líder en los ascensos, demostrando su gran jerarquía en este tipo de etapas. Al final, el cafetero llegó en el octavo lugar, cediendo 54 segundos con respecto a Adam Yates, campeón de la competencia.

Su ubicación en el top 10 le bastó para romper una impresionante racha de 602 días sin haber terminado en las primeras diez ubicaciones de la clasificación en una competencia.

Su última carrera donde culminó en el top 10 se dio el 5 de septiembre del 2021, cuando quedó en la sexta casilla de la clasificación general de la Vuelta a España. Para aquella ocasión, el campeón del Tour de Francia del 2019 quedó a 13 minutos y 27 segundos del campeón, Primoz Roglic.

Egan Bernal en el Tour de Romandía. - Foto: Getty Images

Llegará en plena forma al Tour

Ante este rendimiento, el cafetero se ha mostrado satisfecho con lo hecho y espera seguir mejorando para callar las críticas sobre su nivel. Aunque muchos esperan ver el anhelado enfrentamiento con los hombres de élite como Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Primož Roglič, entre otros, el propio ciclista ha aterrizado dichas dudas.

“La gente sigue preguntándose cuándo voy a regresar a mi mejor nivel, cuándo vamos a ver a Egan contra Pogačar o Roglič, etcétera”, dijo Egan sobre estas rivalidades. “Me gustaría, pero si no puedo, no pasa nada. Yo ya gané esa carrera por la vida. Yo quiero inspirar a personas, a la vez que trabajo duro y ojalá algún día vuelva a mi mejor nivel”, agregó.

Egan no se ve al nivel de nadie en este momento, pues su único reto es día a día superarse después de estar al borde de la muerte. “Sería muy triste por mi parte compararme con alguien en este momento. Me estoy comparando conmigo mismo, procurando llevar el cuerpo al límite todos los días. Aunque me suelten en el primer kilómetro, intento terminar la subida a lo que pueda e ir mirando mis números y compararlos con los de hace un mes o dos”.