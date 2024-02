Medios brasileños destapan lo último sobre la salud de James Rodríguez; se supo todo

Ese valor fue resaltado por Muricy Ramalho, coordinador técnico de São Paulo, que fue uno de los más contentos con el final feliz de la historia. ““Si durante el tiempo que pasó todo esto se hubiera portado mal a diario, hubiera cometido algún acto de indisciplina, no hubiera entrenado lo suficiente, no hubiera respetado los horarios, entonces no tendría ninguna posibilidad de resolver el problema. Como fue su pedido y porque se portó muy bien durante el tiempo que estuvo fuera del equipo, aceptamos”, explicó en entrevista con el canal Arnaldo e Tironi en YouTube.