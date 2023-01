“Mi sueño es ser uno de los mejores arqueros del mundo”, Devis Vásquez, nuevo arquero colombiano de Milan

SEMANA: ¿Quién es Devis Vásquez?, mucha gente aún se pregunta ¿de dónde salió?

Devis Vásquez. Tengo 24 años. Mi estatura es de 1.96, viví una infancia muy buena. Siempre tuve el apoyo de mi familia desde el primer día que decidí jugar fútbol. Siempre jugaba con mi papá y mi hermano.

SEMANA: ¿Cuál ha sido su recorrido en el fútbol y por qué no le dieron la oportunidad en Colombia?

D.V: Mis inicios fueron en Gremio de Barranquilla, después fui a Talento Junior de Medellín y de ahí salí a Patriotas de Boyacá. Luego a Cortuluá sub-20 en calidad de préstamo durante un mes para jugar en la Copa Viareggio, en Italia 2017. Posteriormente, me prestaron a Equidad sub-20 en 2018 para jugar la Copa Libertadores en la misma categoría en Uruguay. En diciembre del 2018 rescindí contrato con Patriotas y quedé libre todo el 2019. Un año después firmé contrato con Guarani de Paraguay.

Tal vez de no me dieron la oportunidad en Colombia porque tenía que vivir y pasar cada una de las situaciones antes mencionadas para que esos pasos me llevarán a estar donde me encuentro hoy.

Devis Vásquez Nuevo arquero del Ac Millan - Foto: AC Millan

SEMANA: En la presentación con el Milan lo vimos hablando italiano. ¿Aprendió el idioma y la cultura de ese país antes de firmar?

D.V: Tras regresar de Italia en 2017 me propuse volver a ese país y jugar algún día en Serie A, así que empecé a aprender su lengua.

SEMANA: ¿Es verdad que Óscar Córdoba ha sido como su padrino, incluso que lo recomendó en Boca Juniors?

D.V: Todo empezó en 2019 cuando yo me quedé sin equipo y tuve la fortuna de poder entrenar y ser aconsejado por él. Me ayudó muchísimo. Me dio confianza, me corregía y me compartía muchas de sus experiencias vividas, las cuales fueron fundamentales para mí. Una vez que firme en Guaraní, un día me dijo que había hablado con Juan Román Riquelme y qué le había comentado mi caso, pero eso quedó ahí.

Pero ese gesto para mí significó mucho, que una persona como Óscar Córdoba se la jugara por mí de esa manera, me hizo sentir más compromiso, empeño y dedicación para todo lo que se venía. No lo podía dejar mal.

SEMANA: ¿Cómo logra pasar del fútbol de Paraguay a Italia?

D.V: Me siento feliz y orgulloso del traspaso. Todo se dio porque mi representante André Romano, que llevó a Juan David Cabal al Hellas Verona de Italia, se quedó en Europa en busca de posibles opciones. Después de varios meses me dijo que había dos equipos realmente interesados y ambos de Serie A.

Uno era la Salernitana y el otro era Udinese. Después de varios días me dijo que tenía una noticia, me comunicó que se cayó la negociación con Udinese y la Salernitana. A lo cual yo le respondí que no importaba que iba a seguir trabajando y que más adelante llegarían otras oportunidades. Estaba tranquilo y muy agradecido con el trabajo realizado, sobre todo que se hayan interesado por mí dos equipos de una liga tan importante. Luego me dice “Devis se cayó el negocio porque serás el nuevo jugador del Milan”, yo me quedé sin palabras después de escuchar eso. No lo podía creer. Casi lloro de la emoción. Apenas lo estoy asimilando”.

SEMANA: ¿Es cierto que lo recibió la leyenda viviente Paolo Maldini?, ¿cómo fue eso?

D.V: Paolo Maldini y Frederic Massara me recibieron muy bien, son muy buenas personas, muy humildes, poseen una trayectoria admirable y han ganado todo.

SEMANA: ¿Cuáles son sus características como arquero y el plus para ganarse un puesto?

D.V: “Tengo buen juego con los pies, juego aéreo, comunicación, pelotas rasas y velocidad de reacción”.

SEMANA: ¿A qué arqueros admira y qué sueño tiene?

D.V: Marc-André ter Stegen, Manuel Neuer, Íker Casillas, Ederson Moraes.

SEMANA: ¿Ha hablado con Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia?

D.V: No he hablado con Néstor. He tenido contacto con Alejandro Otamendi, el entrenador de arqueros del equipo nacional. Siempre ha estado pendiente desde el primer momento.

SEMANA: ¿Cuál es su sueño?

D.V: Es un sueño vestir la camiseta de mi país. Mi sueño es ser uno de los mejores arqueros del mundo y de mi país”.