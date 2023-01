Devis Vásquez y su primera entrevista con el Milan: reveló que ya sabía italiano y por qué escogió el ‘77′ en su camiseta

Toda una sorpresa en el mercado de fichajes fue el vinculo contractual entre el cancerbero colombiano Devis Vásquez y el AC Milan, club donde otros cafeteros tuvieron la oportunidad de deslumbrar, pero no por falta de calidad del guardameta, ni mucho menos, sino porque pocos tenían esta transferencia en el radar.

Periodistas como Fabrizio Romano vaticinaron la transferencia del colombiano de Guaraní (Paraguay) el 31 de diciembre de 2022, pero solo hasta este 3 de enero fue confirmada por el equipo rossonero, en el que militaron Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata, Pablo Armero y Carlos Bacca.

Aunque Vásquez llegaría al Milan como el tercer guardameta, detrás del rumano Ciprian Tătărușanu y el italiano Antonio Mirante, no está de más soñar que con esfuerzo y el transcurrir del tiempo pueda convertirse en el arquero titular, no en vano, arribó al viejo continente por solicitud del DT Stefano Pioli.

Pues bien, quien pasó por el fútbol colombiano en equipos como La Equidad y Patriotas, brindó sus palabras tras su arribo a uno de los equipos con más historia en el mundo. Lo hizo en entrevista con el equipo de comunicaciones del Milan, hoy segundo en la Serie A.

Vásquez aclaró que ya sabía algo de italiano, dado que con el equipo sub-20 de Cortuluá jugó un torneo juvenil disputado en ese país, la Viareggio Cup, en la que participaron clubes de Brasil, Nigeria, República Checa, Rusia, Grecia, Estados Unidos, Holanda, Argentina y, por supuesto, de Italia.

“La primera impresión de Italia me encantó, me enamoró. Tanto que cuando volví de jugar el torneo aprendí italiano, escuchando música, buscando en internet, sin ningún profesor y cuando volví de Italia a Colombia me propuse volver a Italia de nuevo”, comentó el arquero que podría superar lo hecho en ese país por David Ospina.

En cuanto a ser fichado por un equipo con siete Champions League, comentó: “Estoy muy feliz de empezar esta nueva aventura en Milan, desde los días anteriores hasta ahora que ya es oficial. Obviamente es un equipo grandísimo, entonces estoy realmente feliz. Llegar al Milán es un sueño cumplido porque me da la oportunidad de jugar en Italia”.

El arquero barranquillero también contó por qué pidió el número ‘77′ en su dorsal. Según él, fue un homenaje en alguien que siempre lo apoyó.

“Elegí el 77 porque una persona muy cercana a mí y que aprecio muchísimo me lo pidió. Yo con mucho gusto queriendo devolver todo lo que ha colocado en mí y todo lo que ha dedicado en mí y me ha ayudado sentí que era una manera de devolver todo lo que me ha dado”.

Así fue la transacción de Vásquez

Emilio Daher, presidente del cuadro aurinegro, le confesó a la prensa de Paraguay que la cláusula a pagar por el Milan es de 250.000 dólares, es decir, 1200 millones de pesos colombianos. “Nosotros hemos decidido hacerlo de club a club. El Milan nos hizo llegar la oferta de 500.000 dólares, de los que le corresponden 250 al club y 250 al jugador que es dueño de su pase”, confirmó en conversación con Universo 970.

“Tiene un valor adicional muy importante, que es vender un jugador al Milan de Italia. Estamos llenando de prestigio el nombre del Club Guaraní como formador y vendedor de futbolistas”, agregó Daher, añadiendo además que ya tienen en la mira algunos candidatos para reemplazar el vacío que dejó Vásquez, titular indiscutible en la última temporada.

Lo cierto es que el portero colombiano, que ya está en la órbita de la Selección Colombia, llegará a competir por un lugar que estaba en las manos del francés Mike Maignan hasta septiembre, cuando sufrió una lesión en el gemelo que lo mantuvo al margen de las canchas e incluso lo hizo perderse el Mundial de Qatar 2022.