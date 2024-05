Junior y Once Caldas al mando: tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras la fecha 1 de cuadrangulares

Independiente Santa Fe, Once Caldas, Pereira y Junior de Barranquilla cumplieron como locales en el arranque de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-I.

A continuación, Junior se impuso ante Millonarios (2-1), que no contó con varios de sus titulares por problemas de salud. Macalister Silva y Daniel Cataño fueron descartados durante la semana pasada, mientras que Andrés Llinás se bajó del bus a última hora por una virosis de la que no se alcanzó a recuperar a tiempo.

Carlos Bacca fue el autor de los dos goles del cuadro rojiblanco, que sigue fuerte en su defensa del título. Sobre el final del compromiso, Leo Castro anotó el tanto del descuento y metió presión a un final con polémica por un presunto penal no sancionado a favor de la visita.

“No fue que Junior nos quitó el balón, le regalamos el balón, porque hubo muchos pases malos. En el segundo tiempo Junior se acomoda mejor, si no vimos a ese Millonarios de las fechas anteriores, tampoco es que haya sido un Millonarios desconocido, por momentos hicimos las cosas bien, por momentos Junior nos obligó a defendernos y tuvo sus opciones de gol ”, explicó Alberto Gamero, técnico del elenco albiazul.

El técnico Arturo Reyes lamentó que Junior hubiera dado pie a la polémica por no sentenciar el partido: “No tenemos que terminar de la forma en que terminamos. Junior fue superior, eso tenía que verse en el marcador y cometimos errores que debemos revisar y tratar que no vuelvan a ocurrir”.