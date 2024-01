Michael Schumacher: sale a la luz gran revelación sobre su salud y cómo está en la actualidad

Desde que sucedió el lamentable accidente, la familia ha preferido dar pocos detalles de la salud del piloto alemán, quien no volvió a aparecer públicamente a raíz del delicado estado en el que quedó luego de sufrir severas lesiones cerebrales.

Michael Schumacher se accidentó mientras esquiaba en Francia. | Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im

“No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él”, agregó Fry.

Nick Fry no pasó por alto los rumores que apuntaban a que Michael ya se sienta a comer a la mesa, un gran avance en la recuperación de aquel accidente que sufrió mientras esquiaba en los alpes franceses. “Rezo y espero que estén haciendo progresos con Michael. Si las noticias sobre que se sienta en la mesa y que se ha subido a un coche son verdad, no me sorprendería, porque imagino que es el tipo de cosas que harías para que el cerebro vuelva a ponerse en marcha”, completó.