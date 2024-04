“Mientras yo esté, no juega más”, Alfredo Arias y su dura sentencia a un jugador del DIM, ¿de quién se trata?

“Jugamos un clásico y un clásico se juega de esa manera, hasta el último minuto; no nos rendimos, iniciamos ganando y creo que pudimos haber tenido la segunda opción en algunas que tuvimos, pero el rival también juega e hizo un muy buen partido. Cometimos un error que les dio el ánimo a ellos. Es un resultado justo si miramos el desarrollo del partido. El aliciente de ellos era no perder otra vez”, destacó el timonel terminado el partido

“Nosotros no estamos eliminados, ahora ya no dependemos de nosotros, pero no estamos eliminados. Debemos enfocarnos en lo que viene, que es la Copa Sudamericana, y luego miraremos lo que viene después”, señaló Arias.