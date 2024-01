Millonarios sufre duro remezón por figura que “quiere irse” del club: Gamero lo delató

Para rematar, el conjunto embajador no contó con Édgar Guerra, su goleador en el actual campeonato, que venía de marcar triplete contra Independiente Medellín en la primera fecha del ‘todos contra todos’.

Édgar Guerra aún no renueva su contrato con Millonarios. | Foto: Getty Images

Guerra jugó contra Junior el pasado miércoles y no salió con problemas físicos, pero desde la dirigencia tomaron la decisión de pedirle al entrenador que no lo tuviera en cuenta para el viaje a Bucaramanga, esto como presunto mecanismo de presión ante las largas que le ha dado a la extensión de su vínculo.

Así lo informó Diego Rueda, periodista deportivo. “Millonarios le ha ofrecido a Édgar Guerra renovar su contrato hace más de seis meses y el jugador no ha aceptado”, escribió a través de su cuenta de X (antigua Twitter).

“ El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos ”, agregó.

En primera instancia, la hinchada de Millonarios quiso restarle credibilidad a la versión de Rueda, pero luego se dieron cuenta que, de manera sorpresiva, el delantero de 22 años no estaba entre la lista de viajeros a la capital del departamento de Santander.

Guerra todavía no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha aceptado la oferta con la que los azules esperan renovarlo. Mientras la situación se mantenga así, el cesarense estará fuera de los planes de Alberto Gamero, empezando por el partido de este miércoles recibiendo a Alianza FC por la tercera fecha de la Liga BetPlay.

Alberto Gamero respondió sobre Guerra

La versión de prensa llegó hasta oídos de Alberto Gamero, quien confirmó que su dirigido no estuvo en la convocatoria por el tema de la renovación. “Lo único que puedo decir es que Guerra aún no ha llegado a un acuerdo contractual con el club y estamos a la espera de eso”, dijo en la conferencia posterior al empate contra Bucaramanga.

Gamero no puso fecha exacta para el regreso de Guerra. “Veremos si logramos llegar a un acuerdo o no. Esa es la única razón por la cual no estuvo presente en el partido”, agregó.