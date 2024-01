Estremecedor: foto del tobillo de Macalister Silva tras los pisotones de Junior en la Superliga

Si bien el creativo no marcó gol, en su tarea de organizar el juego fue el mejor de su puesto, llegando a una calificación de 7,7 puntos. De los pases largos completados, fue el más efectivo al sumar el 100 % de los mismos; además, tuvo el 76 % de los pases completos y 72 toques de balón, todos con un aporte sumamente significativo.

Precisamente el ser tan influyente en el juego de su equipo hizo que los rivales no pudieran detenerle y si lo hacían, tuvieran que usar la fuerza desmedida para lograr su cometido. En dos oportunidades durante el primer tiempo, el volante bogotano sufrió las patadas de sus rivales.

En primera instancia quien lo golpeó fue José Enamorado, el atacante que no tenía mucha idea en la marca, terminó propinándole un pisotón en la parte baja de la pierna izquierda a ‘Maca’. La reacción del afectado fue caer y esperar la determinación del árbitro, pero Wílmar Roldán pasó por alto la acción de la que se esperaba hubiese una expulsión.

Lo que para Millonarios y parte de los aficionados causó más indignación, fue que aun el juez, viendo la gravedad del impacto en la revisión del VAR, no decidió la expulsión que, a primera instancia, no tendría discusión alguna. Para el árbitro antioqueño, una amarrilla fue suficiente y así no desnaturalizaba el partido a tan pocos minutos de haber iniciado.