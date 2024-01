Álvaro Montero no aguantó y rompió en llanto tras la Superliga: lo que dijo sonó a despedida

Macalister Silva no se olvidó de los incendios en Bogotá: esto dijo tras ganar la Superliga

Luego del pitazo final y, en medio de la celebración, el guajiro concedió una entrevista entre lágrimas, en la que habló tímidamente de su situación en Millonarios. “ El último que me faltaba en Colombia (el título de Superliga). Estaba un poco esquivo y hoy podemos celebrar y estar con la familia ”, dijo.

Justamente el uso de esa frase “último que me faltaba”, sumado al llanto que brotaba por sus ojos, son los dos argumentos en los que los hinchas de Millonarios se basan para decir que habría podido ser una despedida anticipada.

🔵🏆 “El último título que me faltaba aquí en Colombia, se me estaba haciendo esquivo. Estamos disfrutando cada momento”, dijo Álvaro Montero, arquero de Millonarios. #SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/38vxkBDXBe

En las últimas horas previas al partido contra Junior, Montero ha sido tema principal en el fútbol colombiano por la posibilidad de irse al exterior ante la oferta de Estudiantes de la Plata, que en primera instancia no colmó las expectativas del club ‘embajador’.

Millonarios rechazó 3 millones de dólares por el guardián de su arco, pero no se descarta que pueda salir si alguno de los interesados se acerca a los 5 millones en los que esperan sellar un futuro acuerdo.

Alberto Gamero pidió que se quede

“Es un tema que yo no puedo descifrar. Ya este es un tema de directivos. Hay una oferta por él y que, lo primero que se le ha dicho a él es que no se está con la expectativa de soltar a ningún jugador cuando el torneo ya comenzó ”, declaró.

Gamero admite que el sueño de Montero es triunfar fuera del país y contra eso es difícil de competir. “Es un tema que hay que tomarlo con tranquilidad, que se tome la mejor decisión, tanto para él como para la institución, vamos a mirar, es un tema que está ahí en la mesa, que todavía no se ha solucionado”, agregó.

“Si a mí me preguntarían, a mí no me gustaría que se fuera, ya comenzó el torneo, es complicado buscar un portero ahora, mucho más colombiano, porque ya tenemos tres extranjeros”, completó el estratega samario.