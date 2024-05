Falcao García sentencia su fin en la Selección Colombia: conoce la decisión de Néstor Lorenzo

El caso que parece más real, a pesar de no jugar de forma constante, es el de James Rodríguez, quien viene siendo ‘borrado’ por su entrenador en el São Paulo de Brasil. Los otros dos son Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García, quienes no correrían con la misma suerte y se quedarían fuera de los seleccionados.

En entrevista con CNN, el goleador histórico de la Tricolor ha sido consultado sobre las conversaciones con Lorenzo por ser parte del proceso, pero este es consciente de que mientras no juegue, será sumamente difícil. “Esta temporada no he tenido la oportunidad de volver, porque no he tenido continuidad”.