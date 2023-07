Millonarios tendría duro oponente si quiere la vuelta de Daniel Ruiz; plazo para la decisión final

Daniel Ruiz viene dando tumbos durante las últimas semanas en el fútbol sudamericano, pues aunque su préstamo siga vigente en Santos de Brasil hasta finales del año en curso, todo parece indicar que antes de lo esperado tendría que dejar el peixe. Lastimosamente, desde su llegada, lo demostrado para el cuerpo técnico no es lo esperado haciendo que estos piensen en no tenerlo en cuenta.

En lo corrido del 2023, las estadísticas para el bogotano son apenas de 322 minutos jugados en donde la mayoría han sido sumados entrando como suplente , además, su aporte de goles o asistencias es nulo. Esta dinámica para el joven jugador, le ha hecho saber por parte del equipo brasileño que no tendría cabida en el equipo en lo que resta del año, haciéndole que se replantee si seguir allí o no.

Además, según lo expuesto por el mencionado comunicador la ‘T’ no sería el único contrincante para Millonarios en caso de querer repatriar a su talento, pues en Argentina por cómo se mueve el mercado hay más opciones reales para Ruiz, todas por la vía del tema salarial. Capera también agrega que así como de Talleres se sabe del deseo, existen otros equipos que no han abierto sus cartas pero están ahí.

El samario para dar a conocer la decisión final sobre el futuro de Ruiz, agregó: “No he tenido la noticia de que pueda venir. Disponen de él hasta diciembre. No he tenido comunicación con Daniel, últimamente no. Hasta la otra semana se cierran las inscripciones y todavía queda la semana completa para mirar qué podemos hacer”.