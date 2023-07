Representante de Daniel Ruiz aterriza los rumores y habla sobre la posibilidad de regresar a Millonarios

Un revuelo enorme se ha generado en las últimas horas de este martes, sobre el futuro del volante ofensivo, Daniel Ruiz. El ex jugador de Millonario y hoy del Santos de Brasil parece no tener su mejor presente en el equipo y es por eso que se ha despertado el rumor de una posible salida.

El jugador colombiano ha tenido dificultades para adaptarse, su nivel ha sido decepcionante y actualmente se encuentra entre los suplentes. En lo que va de 2023, ha participado en 19 partidos, sumando 644 minutos en el campo, y sin haber jugado ningún partido completo, únicamente ha logrado dar un par de asistencias.

Ante esta situación, el técnico de Santos, Paulo Turra, ha informado a la directiva que no contará más con Ruiz, según reportó el medio Geglobo. Durante los últimos encuentros, el estratega no he recurrido al mediocampista, lo que da más pistas sobre su salida del peixe.

El volante Daniel Ruiz fue suplente ante Flamengo. - Foto: Santos

Bajo este panorama, las incógnitas empezaron a surgir sobre un posible regreso a Millonarios, club que es dueños de sus derechos. A pesar que el jugador tiene préstamo hasta diciembre de este 2023, su despedida se podría dar lo más pronto y regresaría al cuadro azul.

Su representante habla

Ante la conmoción que ha generado su panorama, su representante, Mauricio Serrano, aterrizó el panorama y aseguró que Daniel Ruiz se encuentra feliz en Brasil, sin embargo, añora más minutos para demostrar su calidad.

Sobre su salida, Serrano dijo en charla con Caracol Radio que: “De momento, no, estamos explorando posibilidades. Lo único cierto es que no está jugando mucho, hace una semana hubo cambio de entrenador y al parecer este nuevo entrenador no va a tenerlo tanto en cuenta, en ese orden de ideas vamos a mirar qué posibilidades ahí. De momento no hay nada oficial de parte de Santos”.

La posibilidad de volver a Millonarios es cierta pero ”habría que hacérsela al club, que es el propietario de sus derechos. Lo que pasa es que como él tiene contrato vigente con Millonarios, desde que no salga ninguna oferta tendrá que regresar a su equipo, a Millonarios”.

Ahora bien, el empresario contó que Ruiz ha tenido varias ofertas y en caso de salir evaluarían. “Siempre las ha tenido y desde hace más o menos un año que Daniel empezó a marcar mucha diferencia en Millonarios. Afortunadamente, el jugador tiene bastante mercado. Si hay algo bueno para todas las partes, se va a analizar así como se estudió cuando llegó la oferta de Santos. Hay distintas ofertas, pero todavía todo está muy prematuro, sigue siendo jugador de Santos y habría que negociar una eventual salida”.

Daniel Ruiz, jugador del Santos de Brasil. - Foto: Instagram: Daniel Ruiz

Finalmente, Serrano rescató la experiencia que ha ganado del jugador colombiano en Brasil. “Ha ganado experiencia, un nuevo fútbol, pero como les digo, de momento sigue en Brasil. Si me preguntas cómo le fue, yo siento que le ha ido muy bien. Lastimosamente a veces no es del gusto del entrenador, quizás estén buscando otro tipo de perfil. Daniel está contento, nos llegó la oportunidad y la aprovechamos y salió, en ese orden de ideas el jugador ha crecido y tiene que seguir creciendo en otros aspectos”.

Por lo pronto, Ruiz continuará a las órdenes del Santos y deberá cumplir el contrato a préstamo que tiene hasta el mes de diciembre. Vale recordar que el jugador fue una de las promesas más grandes del fútbol colombiano, incluso, llegando a vestir los colores de la Selección Colombia.