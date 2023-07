Carlos Antonio Vélez envió fuerte sablazo contra Álvaro Montero, arquero de Millonarios

El arquero Álvaro Montero por estos días goza del reconocimiento de la hinchada de Millonarios, luego de ser clave en el título de la Liga BetPlay 2023-I obtenido ante Atlético Nacional.

El guajiro atajó dos cobros desde el punto penal del equipo verdolaga, uno a Cristian Zapata y el otro a Jarlan Barrera, que a la postre sirvieron para ganar 3-2 en una vibrante definición.

Montero ha ganado dos trofeos desde que llegó al conjunto bogotano, ya que también levantó la Copa BetPlay de 2022 frente a Junior.

El gesto de la polémica

No obstante, las horas de gloria también han llevado unas cuantas críticas para el guardameta de la Selección Colombia, sobre todo por un gesto que tuvo durante la foto grupal en un partido pasado.

A Montero no le importó la foto protocolar antes de medirse al América por la Liga e inesperadamente impulsó su pelvis hacia la parte trasera de Beckham David Castro. Mejor dicho, como dicen vulgarmente, lo ‘rayó’.

Álvaro Montero, arquero de Millonarios. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Este y varios gestos se han tornado habituales entre los jugadores del embajador, pues todos se la llevan muy bien y muchos consideraron que fue una acción inocente y amistosa con su integrante de equipo. Y no es la primera vez que lo hace; alguna vez lo sufrió Leo Castro, el goleador de los azules.

Pero al que no le pareció chistoso este asunto fue al periodista Carlos Antonio Vélez, quien en el espacio de Palabras mayores castigó con fiereza al portero de Millonarios.

“Desaliñado, desabrido. Los gestos, aquellos en la fotografía, que eso fue viral, gestos obscenos con sus compañeros. Después las poses que tiene, sus peinados, sus bigotes. Más preocupado por eso que por atajar. En el último partido fue un desaguisado futbolístico”, dijo Vélez.

Carlos Antonio Vélez - Foto: Guillermo Torres /Semana

Y agregó que “cuando fue importante, se dijo. Cuando no fue importante, también se dijo. Y muchas de esas caídas, fallas y resbalones provienen de que viene en otro tono, en otra cosa, en su pelo ensortijado caído sobre los ojos. Si así va a atajar, parece que así atajara, estamos jodidos”.

Le pidió liderazgo

Vélez también sugirió a Montero que tenga un comportamiento como futbolista de la Selección Colombia.

“Se le olvida, permanentemente, que es un jugador de Selección nacional y tiene que tener otro tipo de comportamientos”, dijo el periodista, quien tildó de “muy inmaduro” al guardavallas.

“Tenemos que hacer todo lo posible entre todos porque tiene condiciones y no se puede negar que es arquero de Selección Colombia, no se lo van a sacar a Lorenzo. Alguien le va a tener que decir, y si no se lo dice alguien de su entorno cercano o los que tienen la responsabilidad de manejarlo, como el señor Gamero o el señor Lorenzo, lo vamos a tener que decir nosotros”, concluyó.

Y esta no es la primera vez que el periodista habla de Montero por ese hecho durante la foto, antes lo había criticado desde Twitter.

Chistoso el arquero de la @FCFSeleccionCol? .. un minuto de seriedad no cuesta nada más aun ante los fotógrafos y el público (horrible, aunque q a muchos les parezca “simpático y sin importancia “) pic.twitter.com/GzBtMJjBDS — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 9, 2023

“¿Chistoso el arquero de la @FCFSeleccionCol? (...) Un minuto de seriedad no cuesta nada, más aún ante los fotógrafos y el público (horrible, aunque a muchos les parezca ‘simpático y sin importancia’)”, escribió Vélez.

Faryd Mondragón también habló de Montero

La de Carlos Antonio Vélez no es la primera crítica que le llega al portero de Millonarios desde la prensa, antes lo había señalado el excancerbero de la Tricolor Faryd Mondragón.

Mondragón habla de Montero. - Foto: Getty Images

“Con todo el cariño del mundo, porque me parece un arquero extraordinario, basado en mi experiencia y la educación de mis formadores, con el bigote y corte de pelo, ni Calero ni Córdoba hubiéramos jugado”, indicó Mondragón.

Además, el hoy panelista señaló que “a lo que me refiero es que el futbolista les da prioridades a otras cosas. No quiere decir que esté mejor o esté peor, pero a nosotros nos dio resultado”.