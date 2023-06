Millonarios y su mala racha en los torneos internacionales ¿Desde hace cuánto no logra estar en octavos de final?

Millonarios levantó su estrella número 16 el pasado sábado 24 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín en medio de una agónica definición en la tanda de penales frente Atlético Nacional, el equipo festejó con sus hinchas y dos días después ya pensaba en el partido ante Defensa y Justicia en el remate de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, la ilusión embajadora terminó en la noche de este jueves 29 de junio al ser derrotado con tres anotaciones de Nicolás ‘Uvita’ Fernández. El equipo de Alberto Gamero nuevamente se despidió de la competencia internacional en una fase de grupos.

Daniel Cataño descontó en Argentina para Millonarios en el juego por Copa Sudamericana. - Foto: AFP

Cabe recordar que Millonarios es uno de los clubes en Colombia que no ha tenido gran protagonismo en la Copa Sudamericana o Libertadores en los últimos años. En toda su historia, el plantel solo ha podido estar en cinco ocasiones en las semifinales de los certámenes internacionales, convirtiéndose así en uno de los ‘grandes’ del fútbol colombiano sin una final continental.

A pesar de no haber estado en finales, el cuadro capitalino no ha podido destacar desde hace algunos años en las instancias finales y por lo general, ha quedado por fuera en las instancias preliminares o en fases de grupos.

¿Desde hace cuanto no logra estar en octavos de final?

La última vez que Millonarios ilusionó a su hinchada con un posible campeonato continental fue hace once años en la Copa Sudamericana. En esa ocasión alcanzaron los octavos de final enfrentando a Palmeiras, club que eliminaron tras vencerlo en Bogotá tres goles a cero. En ese entonces, el entrenador era Hernán Torres, recordado por ser el técnico que logró llevar a Millonarios a ser campeón de liga después de 24 años sin hacerlo.

CELEBRACION DEL EQUIPO CAMPEON ESTRELLA 14 FINAL LIGA POSTOBON 2012 PARTIDO DE LA FINAL ENTRE MILLONARIOS Y DEPORTIVO MEDELLIN BOGOTA 16 DICIEMBRE 2012 FOTO DANIEL REINA ROMERO REVISTA SEMANA - Foto: Daniel Reina Semana

Tras lograr eliminar al equipo brasileño, se enfrentó a Gremio, nuevamente equipo del país vecino. En esa fase, Millonarios remontó el marcador adverso del juego de ida que terminó 1-0 y finalmente, lograron avanzar a la semifinal del torneo tras varios años sin haberlo logrado.

Para tristeza de los hinchas albiazules, el equipo sufrió la eliminación por parte del conjunto Tigre de Argentina, equipo que en ese momento se disputaba el descenso en la máxima categoría del fútbol de su país.

Antes de esa recordada presentación del club en el año 2012, Millonarios había estado en esa misma instancia en el año 2007, en aquella oportunidad fue eliminado por el América de México.

Mientras que por el lado de la Copa Libertadores, el panorama para Millonarios no es nada alentador, debido a que desde la temporada de 1997 no logra clasificar a los octavos de final. Cabe anotar que esa edición fue eliminado en esa instancia por Peñarol de Montevideo.

El director técnico de Millonarios, Hernán Torres (i), celebra con un grupo de jugadores después de un gol ante Guaraní, durante el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana disputado en Asunción (Paraguay). - Foto: EFE

Declaraciones de Gamero tras la eliminación en Copa Sudamericana

Alberto Gamero se mostró triste por lo ocurrido y manifestó que el partido no fue nada bueno:

“El planteamiento no fue bueno, nos faltó. Tuvimos dos partidos para hacer un punto y no lo hicimos. Nos duele porque estábamos ilusionados con la Copa, en pelearla, pero directamente hoy no fue el partido más claro que jugamos, no fue bueno”.

También se refirió a las dos anotaciones que se produjeron en los primeros quince minutos de juego: “En 10 minutos nos hicieron dos goles y después lo supo administrar, intentamos por todos lados, no lo conseguimos y lamentablemente nos vamos tristes”.

Alberto Gamero dice a quién le va a dedicar el título. - Foto: Getty Images

Por ahora, el plantel retornará al territorio colombiano y tanto los jugadores como el cuerpo técnico entrarán varios días en vacaciones y retornarán antes del inicio del torneo clausura de la liga.

“Pensar nuevamente en la Liga, espero que no nos dé duro, pero sí veo que estamos bastante golpeados. Precisamente, yo estoy muy golpeado porque teníamos mucha ilusión, demasiada, pero no conseguimos el resultado. Ahora, pensar en lo que viene, en la Liga”, dijo Gamero.

Este también se refirió a los jugadores que tienen que renovar contrato: “Mirar jugadores que terminan contrato, unos que tienen que renovar, vamos a mirar. Esto a mí me coge, no de sorpresa, pero sí me impactó porque teníamos la ilusión”, finalizó el técnico embajador.