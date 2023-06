Así reaccionó Antonio Casale al fracaso de Millonarios en Copa Sudamericana; destapó errores y culpó a Dimayor

La alegría no fue completa para los hinchas de Millonarios. Unos días después de haberse consagrado campeones de la Liga BetPlay, sufrieron duro golpe por la eliminación de la Copa Sudamericana, que era el otro gran objetivo trazado por la dirigencia en este 2023.

Los embajadores viajaron a Argentina con la consigna de vencer o mínimo empatar con Defensa y Justicia para acceder a la siguiente ronda. No obstante, a los 13 minutos de partido ya caía 2-0 gracias a los goles de ‘Uvita’ Fernández, gran figura del Halcón durante el primer tiempo.

Millonarios respondió antes de la media hora de juego con un golazo de tiro libre de Daniel Cataño, pero no encontró el camino del empate, aunque a esa altura seguía clasificado al repechaje gracias a la victoria parcial de Peñarol frente a América MG en Uruguay.

Daniel Cataño descontó en Argentina para Millonarios en el juego por Copa Sudamericana. - Foto: AFP

Defensa y Justicia vs Millonarios - Foto: AFP

En la segunda mitad, Alberto Gamero movió sus fichas y ganó más solidez del equipo en general. Los azules tuvieron algunas oportunidades para empatar, pero claramente no estaban tan efectivos como en otras noches.

Fernández apareció de nuevo sobre el minuto 60′ y sentenció el 3-1 final en el marcador. Millonarios siguió clasificado hasta el minuto 88′, cuando América MG consumó la remontada en Montevideo y le arrebató el segundo lugar en la tabla de posiciones, dejando al vigente campeón del fútbol colombiano con las manos vacías.

“No se acaba el mundo”

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y una de las más comentadas fue la de Antonio Casale, reconocido periodista deportivo y locutor que es confeso hincha del equipo albiazul.

Casale llamó a la calma de los hinchas, pero admitió que se cometieron errores imperdonables en un torneo internacional. “En cinco días se demuestra como es la vida. Millonarios no era el mejor por ser campeón, ahora no es el peor del mundo. Defensa y Justicia fue superior, los argentinos y los brasileños juegan a otra velocidad, eso hay que aceptarlo”, arrancó.

El principal problema que identificó estuvo en la zona defensiva. “Millonarios nunca supo reaccionar básicamente porque, una vez más, le ganaron la espalda por la derecha. No hay respaldo para el lateral. No es problema del hombre, es del funcionamiento. Eso hay que corregirlo en desde hace rato y no se ha podido”, apuntó.

En ese sentido, Casale le dejó una ‘pulla’ a los dirigentes del fútbol colombiano y la Dimayor por el formato del campeonato, que, según su criterio, no ayuda al buen rendimiento de los equipos en Libertadores y Sudamericana. “No hubo reacción porque ellos juegan a otra velocidad, otro ritmo, otra intensidad. En Colombia hay un torneo vacacional de tres meses que tiene algo de intensidad en las finales. Clasifican 8 de 20, imagínese”, sentenció.

La columna la terminó diciendo que “no se acaba el mundo” por caer eliminado en fase de grupos. “Lo único que queda demostrado es que hay que armar un equipo con más herramientas para la Conmebol Libertadores del otro año”, finalizó.

Ni Millonarios era el mejor del mundo… y hoy no es el peor pic.twitter.com/ecWYMHc41P — Antonio Casale (@casaleantonio) June 30, 2023

Los azules regresarán este miércoles a Bogotá y tendrán unos días de descanso antes de alistar maletas para el viaje a Estados Unidos, donde enfrentarán a Atlético Nacional en una ‘revancha’ amistosa de lo que fue la final.

Luego de cumplir con esos compromisos, volverán a la capital para una corta pretemporada antes del inicio de la Liga BetPlay 2023-II, que está programado para la semana del 16 de julio, es decir, menos de un mes después de la final que paralizó a todo el país.

Gamero dijo en rueda de prensa que va a recuperar a los jugadores sobre la marcha, por lo que se espera la puesta en escena de un equipo mixto para aligerar las cargas que dejó el intenso remate del primer semestre.