Copa Libertadores: estos son los posibles rivales de Nacional y Pereira en octavos de final

Este jueves culminó la instancia de grupos de la Copa Libertadores, el cual dejó una lluvia de sensaciones para los inquilinos del FPC, especialmente en Atlético Nacional y Deportivo Pereira, los cuales obtuvieron su tiquete directo a octavos de final. Uno sacó su condición de ‘copero’ y se metió anticipadamente en un grupo fácil, mientras que otro logró una hazaña apenas en su primera participación internacional.

El 'Grande Matecaña' se instaló en octavos de final de Copa Libertadores. - Foto: Tomado de @DeporPereiraFC en Twitter

Hay que recapitular exactamente qué pasó con los equipos. Atlético Nacional dejó una sensación amarga pese a la clasificación, dado que terminó subcampeón de Liga BetPlay y hasta cayó de local por 0-1 ante Patronato de Paraná, integrante de la segunda categoría del balompié argentino. La derrota generó rechiflas y los hinchas exigen que Paulo Autuori dé un paso al costado.

Por parte del Deportivo Pereira, en la última fecha se metió a octavos tras igualar sin goles ante Colo-Colo en Santiago de Chile. Los ahorros que obtuvo en condición de local, así como la irregularidad del mismo cuadro astral a lo largo de la instancia de grupos, llevaron a que el ‘Grande Matecaña’ festeje en grande y busque más gloria de la que ha conseguido.

El que sí se llevó el premio más amargo fue Independiente Medellín, el cuadro ‘poderoso’, que no sacó provecho de guardar su ventaja y cayó penosamente ante el Inter de Porto Alegre. Esto llevó a que se metiera a Copa Sudamericana.

Los posibles rivales de Atlético Nacional y Deportivo Pereira en Copa Libertadores

De cara al sorteo de octavos de final de la denominada ‘Gloria Eterna’, tanto Atlético Nacional como Deportivo Pereira ocuparon el segundo puesto en los grupos F y H, respectivamente. Esto significa que iniciarán de locales y, lógicamente, definirán todo en estadio ajeno.

En el caso de ambos, no se toparán con los demás segundos de todos los grupos. Atlético Nacional y Deportivo Pereira no se verían las caras por dicha razón, además de que no les tocará ante Flamengo, Nacional (Uru), Bolívar, River Plate, Argentinos Juniors y Atlético Mineiro.

Atlético Nacional vs Patronato - Fecha 6 -Copa Libertadores. - Foto: AFP

En cuanto a los posibles rivales, tal como lo expresó el reciente ‘post’ de la Conmebol a través de la cuenta oficial de Libertadores, serían estos equipos: Palmeiras, Olimpia, Racing, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Independiente del Valle, Inter de Porto Alegre y Fluminense.

Los posibles cruces de Atlético Nacional y Deportivo Pereira en Copa Libertadores. - Foto: Tomado de @libertadores en Twitter

Se contempla que los duelos de ida en los octavos de final empezarán en la semana del miércoles 2 de agosto; por su parte, las definiciones de dichas llaves serán una semana después, en la del 9 de dicho mes.

Respecto al premio económico de la Conmebol a Nacional y Pereira, los dos clubes recibirán al menos USD 1.500.000, además del dinero por entrar a fase de grupos (tres millones de dólares) y un premio adicional de cada victoria por 300 mil dólares.

Fecha y hora del sorteo de Copa Libertadores

A través de sus redes sociales, la organización de la Copa Conmebol Libertadores indicó que ya está lista la fecha establecida, que lógicamente se dará posterior a la fecha 6 de la instancia grupal.

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer que el sorteo se llevará a cabo el miércoles 5 de julio a las 11:00 a.m. (hora de Colombia), cinco días después de la definición crucial para saber quiénes son los 16 mejores del fútbol sudamericano.

📅🏆 ¡Para agendar! El sorteo de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores será el miércoles 5/7.#GloriaEterna pic.twitter.com/GmtxiMbN2t — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 21, 2023

¿Cuándo se jugarán las demás fases de Libertadores?

Ya al culminarse la ronda de los octavos, habrá un ‘parón’ de un poco más de un mes para vivir los cuartos de final, con la esperanza de ver a algún equipo ‘cafetero’ entre los ocho mejores. Dicha ronda se jugará entre el 22 y el 31 de agosto.

Ya para las semifinales, serán jugadas entre el 26 de septiembre al 5 de octubre; los ganadores del par de llaves tendrán que verse las caras en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil, sede de la gran final, que se celebrará el 4 de noviembre.