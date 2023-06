Escándalo en el PSG: el técnico Christophe Galtier es arrestado por grave denuncia en su contra

El todavía entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, y su hijo fueron arrestados este viernes en el marco de una investigación por sospechas de discriminación tras acusaciones de racismo, indicó la Fiscalía.

Ambos se encuentran en custodia policial en Niza (sureste de Francia) desde tempranas horas de la mañana, precisó el fiscal Xavier Bonhomme en conversación con la AFP.

A mediados de abril, la justicia abrió una investigación por sospechas de discriminación por motivos raciales o religiosos cuando el entrenador de 56 años dirigía el equipo del Niza. El periodista independiente Romain Molina y el medio RMC Sports habían revelado días antes la existencia de un correo electrónico atribuido al exdirigente del Niza Julien Fournier.

Galtier toca el trofeo de la Ligue 1 - Foto: AFP

Este mensaje, escrito al final de la temporada pasada, denuncia unas palabras discriminatorias de Galtier en relación a una parte del vestuario del Niza, en las que habría aludido a sus orígenes y su religión.

Galtier, que lo negó todo ante la prensa, denunció a su vez por difamación a Fournier y a los periodistas Daniel Riolo y Romain Molina, tras las amenazas de muerte recibidas al técnico galo en internet.

La detención se produjo días antes de conocerse su sucesor en el banquillo del PSG. El exseleccionador de España Luis Enrique Martínez parece el gran favorito para reemplazarlo, pero primero se debe resolver la rescisión del vínculo que todavía está vigente con los parisinos.

Pese a conquistar un undécimo título de campeón de Francia, Galtier fue informado a inicios de junio de que no iba a tener su segundo año de contrato, el que le une al club hasta el 30 de junio de 2024.

El antiguo defensa vivió una temporada muy complicada a todos los niveles en el club más prestigioso que ha dirigido tras sus experiencias en el Saint-Étienne (2009-2017), Lille (2017-2021) y Niza (2021-2022).

Galtier reacciona a la derrota ante Mónaco - Foto: REUTERS

El correo que lo condena

El polémico caso en contra de Galtier estalló a mediados de abril, cuando la prensa francesa reveló un correo en el que Fournier revelaba una conversación privada con el entonces entrenador del Niza.

“Me dijo que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”, habría señalado Galtier, según escribió Fournier en el mensaje. “Me mostró su voluntad de cambiar en profundidad el equipo precisando que quería limitar al máximo el número de jugadores musulmanes”, añadió.

En un comunicado enviado a la AFP, el actual entrenador del PSG negó “con la mayor firmeza” haberse referido con términos discriminatorios a jugadores cuando dirigía el club de la turística ciudad de la Riviera Francesa. Julien Fournier, que salió del Niza en julio de 2022, afirma por su parte no estar implicado en la difusión del correo, aunque no parece negar su existencia.

Galtier no cumplió el objetivo de pelear por la Champions League - Foto: AFP

Horas después del escándalo, el técnico francés concedió una rueda de prensa para limpiar su nombre y negar las denuncias de racismo que pusieron a ‘tambalear’ su continuidad en París. “Soy un niño criado en un barrio de protección oficial, en la diversidad, formado en el respeto a los otros, sin importar su origen, su color y su religión”, explicó Galtier. “Toda mi vida de hombre ha estado basada en la preocupación por compartir y vivir con los demás, no puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera”, continuó.

PSG le mostró su apoyo en ese momento y pidió que la justicia actuara ante la presunta difamación. “No he hablado con mis jugadores de este tema, pero me han dado la mejor de las respuestas con su entrega total en las sesiones de entrenamiento”, señaló Galtier.

“Ha sido difícil, muy duro evidentemente, pero me he refugiado en el trabajo. Los momentos pasados con los jugadores me han permitido olvidar lo que se ha dicho”, concluyó.

Con información de la AFP.