Mina y Cuadrado hablan de las peleas en la Selección y le piden a la prensa “no destruir”

Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado están en Colombia descansando después de dos temporadas difíciles.

Mina, con el Everton, por poco desciende en la Liga Premier. Cuadrado certificó una primera temporada sin títulos en los últimos once años.

Como si fuera poco, la mayor frustración de estos dos jugadores es no haber logrado con la Selección Colombia el cupo al mundial de Catar. Tanto defensa central como lateral-extremo han sido blanco de críticas por el rendimiento mostrado durante las eliminatorias.

“Aquí tratan de pisarte, hundirte y dejarte en el piso. Si fuésemos diferentes, los jugadores de Colombia estaríamos más alto. Los invito a que cambiemos esa forma de pensar y en vez de destruir ayudemos a los que vienen atrás para que podamos crecer e ir con confianza a representar el país”, dijo Mina.

En un encuentro con la prensa colombiana en Bogotá, los periodistas cuestionaron a los jugadores por el 3 a 0 contra Uruguay en Barranquilla y el 6 a 1 contra Ecuador de visita, que empezó a sentenciar el destino de la tricolor.

La principal duda es si el camerino de esta generación está roto.

“Hay personas que siempre quieren destruir, periodistas, no todos. Hay personas que quieren tirar pullas. ¿Tú viste algún problema interno de nosotros? Hay personas que vienen y quieren poner cosas para que nos desubiquemos. Estuvimos fuertes, tratando de representarlos de la mejor manera. Aunque hay cosas que no salen bien. Salimos fatigados, cansados, adoloridos y no pasa nada. Admiro a Cuadrado, Falcao, James, son líderes y personas humildes que quieren que estén bien porque nos hablan de los menores y los consejos que nos dan. A veces, en vez de apoyar a los jugadores, motivarlos, los destruyen”, puntualizó el jugador del Everton.

Cuadrado también opinó al respecto y dejó claro que a Carlos Queiroz no se le hizo el cajón.

“En las fechas específicas no pasó nada, lo único que pasó fue que perdimos. Se escuchó mucho que había peleas, que James había peleado. Pero después de perder 6 a 1 ni nos hablábamos por lo que ocurrió. No entendíamos nada. Son especulaciones fuera del camerino. Somos una gran familia. En el camerino de la Selección nunca ha habido una pelea. Si se habla es para apoyar, para meter más. Las cosas no sé quién las inventa. En el del 3 a 0, yo estaba en el dopping y se habló de una tal pelea. Nunca en nuestra selección ha existido eso, discusiones como en todas las familias, pero no pasa de ahí”, aseguró.

Uno de los comunicadores presentes le pidió a Mina y Cuadrado especificar los medios de comunicación que ellos aseguran le hacen daño a la Selección Colombia. Yerry tomó la palabra.

“Cada uno es consciente de lo que hace y dice, eso está en el corazón de cada quien. Si hablan bien o mal, sabemos qué es lo malo y lo bueno. Sabemos cuáles son las críticas constructivas y destructivas. Nosotros también lo damos todo por ustedes y para dejarlos bien a ustedes, porque nos preguntan en el exterior “¿qué tal los periodistas con ustedes?”, y yo respondo: bien”, expicó Mina.

De inmediato, Cuadrado tomó el micrófono y rebatió a su compañero en el onceno nacional.

“No es que no aceptemos las críticas, si a mí me preguntan digo que en Colombia se narra mucho mejor, hay más emoción, arranque, en Italia es diferente. Solo creo que cuando ves los partidos hay comentarios que no son, que hieren a las familias, y puede haber otras formas”, dijo el jugador de la Juventus.

Juan Guillermo Cuadrado confesó incluso los momentos difíciles que vivió cuando en las redes sociales lo llamaban exjugador, pedían su salida de la Selección y lo trataban mal por exigirle mejor rendimiento individual. Fue autocrítico y aceptó que debió mostrar un mejor nivel en eliminatorias mundialistas.

“Trato de no ver noticias, sé que hay críticas y te llegan los comentarios. Cuando todo está bien, los mismos que te aplauden son los que te critican. Yo aprendí que quien vive del aplauso muere por la crítica. Lo tengo claro en mi corazón y pude asimilarlo. Trato de tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo. No siempre lo harás bien, solo dar el 100%. Salí de muchos partidos sudado, vomitado, así que toca quedarse tranquilo con lo que diga la gente. Siempre aprender para que los sueños no se acaben. Pude haber dado mucho más, pero traté de dar la excelencia de mí. Cuando las críticas son destructivas, te hacen daño. Mi esposa fue mi soporte”, confesó a la pregunta de SEMANA.