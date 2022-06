¿La Selección Colombia cambia de sede? Esto dijo Cuadrado sobre Barranquilla

Para nadie es un secreto que el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla ha sido una fortaleza para el combinado tricolor en muchas oportunidades; el calor y la humedad han representado una gran desventaja para los equipos que en cada jornada de las Eliminatorias Sudamericanas visitan a la escuadra nacional.

En este sentido, es necesario destacar que en los compromisos que se jugaron en territorio costeño, correspondientes de cara al Mundial de Brasil 2014, la selección Colombia sacó buenos resultados ante adversarios fuertes en el papel, pero que por la temperatura bajaron de manera considerable su rendimiento.

Por ello, el grupo, que en ese entonces era dirigido por el entrenador argentino José Néstor Pékerman, se clasificó al mencionado certamen orbital en la segunda posición, después de Argentina, con 32 unidades en 16 partidos disputados.

En aquel campeonato, Colombia hizo su mejor participación en la historia de los mundiales tras llegar hasta los cuartos de final, donde fue eliminada tras caer 2 goles por 1 ante el anfitrión, Brasil. La máxima figura de los cafeteros fue James Rodríguez, quien además fue el goleador y fue fichado por el Real Madrid.

Entonces, con respecto a los beneficios que Barranquilla ha figurado para la Tricolor, Juan Guillermo Cuadrado, actual jugador de la Juventus de Italia, ofreció una conferencia de prensa junto a su ‘panita’ Yerry Mina este viernes, 10 de junio, en la que habló precisamente de la actual sede de la Selección Colombia.

“Barranquilla no solamente para el equipo que viene, que tampoco está acostumbrado, pero a nosotros también se nos hace difícil, yo en muchos partidos he sentido y he visto al equipo en dificultad porque la humedad es fuertísima. Y hablo personalmente, no porque quiera cambiar la casa de la selección, jamás, pero realmente se hace difícil”.

”Mucha gente no entiende que cuando tú vienes de Europa, venir a Barranquilla, cambio de hora, sin dormir bien; por eso yo siempre digo que nosotros damos el 200 % porque estar acostumbrado y, en cuatro días, se juega por amor porque realmente tú no alcanzas a recuperarte para estar en una competencia de tan alto nivel”, señaló Juan Guillermo sobre la ciudad donde juega el combinado nacional.

A pesar de que Cuadrado expresó la situación en que se ven todos los jugadores cuando disputan partidos en Barranquilla después de llegar del viejo continente, el exjugador del Deportivo Independiente Medellín manifestó que la sede no se debe cambiar.

“Creo que la gente que va a Barranquilla va a apoyar y nosotros obviamente sentimos el calor de la gente porque sí es difícil, pero no está en nosotros, está más en la dirección técnica y en la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) de poder tomar como esa decisión, pero se hace difícil para nosotros también la temperatura”, reiteró el oriundo de Necoclí, Antioquia.

Después de que la Selección Colombia no pudiera clasificar al Mundial de Catar 2022, los medios de comunicación y la hinchada en general ubicó varios señalamientos y solicitó el cambio de sede porque Barranquilla ya no es la fortaleza que era antes.

Asimismo, es válido considerar que casi el 100 % de los deportistas que representan a la nación juegan en el fútbol europeo y conviven en la cotidianidad con un clima que no es tan complicado manejar y en el que se sienten conformes.

Por ello, la afición ha recomendado que se consideren como posibilidad a ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales, Armenia o Pereira. Sin embargo, los directivos de la selección han desestimado en diversas oportunidades estas opciones.