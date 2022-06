Video | Sebastián Molano le pegó tremendo puño a un rival y lo expulsaron del Dauphiné

Los velocistas colombianos no han tenido su mejor año este 2022. Fernando Gaviria, que llegaba como candidato a victorias en el Giro de Italia, no cumplió las expectativas e incluso terminó discutiendo en varias oportunidades con los miembros de su equipo, demostrando la frustración de no cumplir con los objetivos en la corsa rosa.

La situación no pasó a mayores y Gaviria pudo terminar el Giro con una cara más amable, incluso despidiendo por todo lo alto a su ‘parcero’ Maximiliano Richeze, que está por cumplir sus últimos días de contrato con el UAE Team Emirates.

Camino al Tour de Francia, la escuadra emiratí incluyó a Juan Sebastián Molano en la nómina del Critérium del Dauphiné en busca de victorias en el esprint; sin embargo, su participación también terminó mal. Este viernes 10 de junio, el boyacense acabó descalificado por una grave acción de carrera con su colega Hugo Page, corredor del Intermarché-Wanty-Gobert.

Molano se disponía a ubicarse en la parte frontal del grupo cuando entró en una fuerte discusión con el francés a falta de los últimos kilómetros para la meta. Los gritos de lado y lado fueron escalando al punto que el colombiano sacó la mano derecha y le pegó tremendo puñetazo a su rival, situación que quedó en evidencia en la transmisión oficial.

#Replay 🎥 / #Dauphiné2022 🇫🇷

🇨🇴 Juan Sebastian Molano (UAD) qui frappe 🇫🇷 Hugo Page (IWG) en pleine course…pic.twitter.com/iRe5nQMSZJ — Renaud Breban (@RenaudB31) June 10, 2022

Después de lo sucedido, el ciclista del UAE terminó la carrera sin mayores inconvenientes e incluso hizo un embalaje corto para acabar séptimo. No obstante, los comisarios del Dauphiné revisaron el video y decidieron descalificarlo tras el hecho.

Al darse cuenta de su error, Molano les pidió disculpas a Page y a los aficionados del ciclismo. “La carrera hasta la meta fue rápida y tensa y en el fragor del momento cometí un error peligroso. Me gustaría disculparme con Hugo Page y con todos los corredores por lo sucedido”, afirmó en declaraciones compartidas por la cuenta oficial de su equipo.

“Entiendo por qué fui descalificado y solo puedo decir que lo lamento y aprendo de ello”, agregó el nacido en Paipa, que este año solo ha conseguido una victoria de etapa, en la Boucles de la Mayenne, a finales del mes de mayo. Colombia se queda entonces con un representante menos para la carrera que terminará este domingo llegando a Plateau de Salaison.

Van Aert, un líder sólido

La etapa 6, que traía cuatro puertos de montaña en su recorrido, terminó con la victoria de la fuga pese a los intentos infructuosos del pelotón por cazarlos. Valentin Ferron, ciclista del Total Energies, lanzó un ataque lejano a un kilómetro para el final y dejó regados a sus otros compañeros de escapada.

Para la clasificación general no hubo grandes movimientos, pues el belga Wout Van Aert continúa con un dominio prácticamente incuestionable. El compañero de Primoz Roglic en el Jumbo-Visma se ubica primero a 1′03′' de su más inmediato perseguidor, que es el italiano Mattia Cattaneo del Quickstep.

El mejor colombiano en la clasificación general del Critérium del Dauphiné es Esteban Chaves (EF Easy-Post), quien se mantiene en la casilla 23 a 2′53′' de Van Aert. En las últimas dos jornadas de carrera habrá posibilidad en la montaña para que el Chavito salga al ataque y demuestre que está en condiciones de integrar la nómina de su equipo para el Tour de Francia 2022, que inicia el próximo 1 de julio.

Clasificación general de la etapa 6

1. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) - 21:27:20

2. Mattia Cattaneo (Quick Step-Alpha Vinyl) a 1:03

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 1:06

4. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a 1:32

5. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a 1:36

6. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) a 1:49

7. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 1:55

8. Matteo Jorgenson (Movistar) a 2:00

9. Ben O´Connor (Ag2r-Citroën) a 2:10

10. Wilco Kelderman (NED/Bora-Hansgrohe) a 2:12