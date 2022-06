Arkéa-Samsic manda a Nairo Quintana a buscar nuevo equipo; ya hay pretendientes

Al tiempo que Nairo Quintana se prepara para participar en el Tour de Francia 2022 como uno de los favoritos a los primeros lugares de la clasificación general, en territorio galo buscan respuestas a lo que sucederá con su futuro camino a la segunda parte de la temporada ciclística en el ‘viejo continente’.

El Arkéa-Samsic, equipo en el que el Cóndor tiene contrato hasta finales de 2022, no parece muy convencido de ofrecerle la renovación, aun cuando en este último año de vínculo ha respondido con victorias de etapa y títulos en el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de Var.

Nairo Quintana no compite oficialmente desde el mes de abril, cuando sufrió un par de caídas en el Tour de Turquía - Foto: Getty Images/Luc Claessen

De acuerdo con lo que ha mencionado L’Equipe, en el marco del Critérium del Dauphiné, la apuesta de la escuadra francesa será por fortalecer la figura de Warren Barguil como su líder para el futuro en caso de ascender a la categoría World Tour. Por más que Nairo ha influido de gran manera en esa ilusión de pertenecer a la máxima categoría de la UCI, el Arkéa considera que “mantenerlo no es una prioridad”.

En el aire ya han empezado a contemplar algunas opciones que puedan surgir en el mercado como el ecuatoriano Richard Carapaz, que termina contrato con Ineos Grenadiers, o el francés Guillaume Martin, de buenos años en la disciplina del Cofidis.

Los esfuerzos del equipo están en concretar la renovación de Barguil y sumarle algún otro corredor de buenas posibilidades en la clasificación general de las grandes, único objetivo que, hasta ahora en el Arkéa, el colombiano no ha podido cumplir. En el Tour de Francia 2020 terminó en la casilla 17 y en el del 2021, cuando más esperanzas habría sobre sus piernas, apenas alcanzó la casilla 28 sin un rendimiento brillante.

A principio de año, el corredor boyacense ya había advertido que la renovación no depende de su deseo, sino de los resultados que obtenga para el equipo. “Año a año soy un corredor que da su máximo desde el inicio de contrato hasta el final. No me preocupa, quiero hacer las cosas bien y poder tener triunfos este año. Está claro que según lo que haga está ahí el futuro. Siempre me preparo a tope para dar lo mejor”, afirmó en rueda de prensa.

No le faltan propuestas

Todo se definirá entonces dependiendo lo que haga en el Tour, sumado a que ha empezado a rumorearse la posibilidad de regresar a la Vuelta a España este año. Serán dos pruebas de ‘fuego’ para que Nairo demuestre tener las piernas y la motivación de pelear por los grandes títulos de la temporada.

Si es que el Arkéa decide dejarlo ir sin siquiera una propuesta de renovación, a Nairo ya le ha empezado a sonar el teléfono con posibilidades en otros equipos que llevan varios años en la máxima categoría del ciclismo.

Javier Ares, reconocido periodista español especializado en el deporte de las bielas, aseguró hace unos días que el equipo Astana ve grandes opciones de convencer a Nairo para que no renueve su contrato con el Arkéa y se una a la nómina en la que se encuentran sus compatriotas Supermán López y Harold Tejada.

El colombiano se alista para la segunda grande del año. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Están sonando los rumores, por lo menos hasta mis oídos, de que Nairo Quintana estaría acercándose muchísimo al Astana”, indicó Ares. La idea del conjunto kazajo es que el Cóndor llegue a cubrir el lugar vacante que dejará Vincenzo Nibali al final de esta temporada.

El Tiburón anunció en el Giro de Italia que será su último año como profesional y, por tanto, el Astana debe buscar un ciclista que ocupe ese puesto como tercer líder del equipo junto a Miguel Ángel López y Alexéi Lutsenko. El AG2R Citröen y el UAE Team Emirates son otros equipos que se han acercado en años anteriores al entorno del colombiano.