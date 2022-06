Foto: NurPhoto via Getty Images

Nairo Quintana no se asusta y se alista para el Tour de Francia

Después de un gran inicio de temporada, el ciclista colombiano Nairo Quintana figura en el listado del próximo Tour de Francia 2022 como uno de los grandes favoritos para llevarse los honores. El boyacense, que ahora milita en el Arkéa Samsic, buscará en la Grandé Boucle dar un golpe sobre la mesa ante sus contendientes, como en años pasados.

Ante esto, el colombiano ya se alista para afrontar la segunda grande del año, es por eso que ha hecho un gran entrenamiento y reconocimiento de algunos tramos, como los adoquines, que se presentarán en el recorrido. “Fue bueno tanto para el equipo como para mí. En rigor, los adoquines no son nuevos para mí, ya he participado en el Tour de Francia con tramos de adoquines. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo, así que fue bueno hacer este reconocimiento”, dijo el boyacense.

Nairo no ve dichos retos como algo complicado de cara a esta carrera. “Es difícil para algunos de la general, pero los adoquines no me asustan. Tenemos un buen equipo”, confesó Quintana.

𝑼𝒏 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕-𝒈𝒐𝒖̂𝒕 ̸d̸e̸ ̸R̸o̸u̸b̸a̸i̸x̸ 𝒅𝒖 𝑻𝒐𝒖𝒓. ◼🔍 pic.twitter.com/2RRaWgyve1 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) June 3, 2022

Por su parte, desde su equipo ven con muy buenos ojos la participación en el Tour de Francia y es por eso que tendrán un plan para rodear bien al colombiano, que es la carta principal. “El objetivo era marcar puntos de referencia para Nairo, para que así pueda empezar mejor esta etapa. Tenemos un grupo experimentado de corredores de clásicas a su alrededor, gente que puede compartir buenas experiencias con él. Eso es fundamental para acercarse lo más posible al reto empedrado”, dijo Théo Ouvrard, director de rendimiento de la escuadra.

¿Cuál será la próxima carrera antes del Tour?

El gobernador del departamento de Boyacá, Ramiro Barragán, lo nombró en la tarde de este jueves como nuevo embajador de Escuelas Deportivas para Todos, campaña que apoya el talento de la juventud con alternativas como el ciclismo, fútbol y otras disciplinas deportivas dedicadas a la niñez.

Nairo se tomó fotos con las decenas de niños que estuvieron presentes en el evento y, además de mostrarse orgulloso por el nombramiento, también habló de lo que viene para su carrera en los próximos meses.

“En 20 días estaré en competición en la Ruta de Occitania. He competido varias veces y he ganado dos. Nuevamente, vuelvo a participar antes del Tour de Francia”, declaró el corredor boyacense, contento por volver a las competencias luego de un par de meses sin hacerlo.

El Tour ya está a la vuelta de la esquina, por eso junto a los directores del Arkéa eligieron una carrera que no tuviera demasiada exigencia y se ajustara perfectamente a la readaptación física de Quintana tras su lesión. Occitania cuenta con cuatro etapas: la primera está diseñada para los embaladores (16 de junio), luego llegará la media montaña en la segunda jornada (17 de junio) y en la tercera se disputará la etapa reina, con tres puertos de primera categoría (18 de junio).

El domingo 19 del próximo mes todo llegará a su fin con una fracción de 188,3 kilómetros entre Les Angles y Auterive. Nairo llega con la ilusión de conseguir su tercer título esta temporada, después de los que logró en febrero en el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de Var.

Resultados de Nairo Quintana en el Tour de Francia