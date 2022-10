Modelo de OnlyFans salvó a jugadores de Santa Fe: esto fue lo que dijo tras la polémica foto

Uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano en días pasados fue foco de noticias en el país. Lastimosamente, en esta oportunidad no por una novedad positiva, sino por las especulaciones de que jugadores de Independiente Santa Fe habían tenido algún tipo de contacto con modelos en la ciudad de Barrancabermeja, luego del duelo ante Alianza Petrolera donde los bogotanos cayeron estruendosamente por 4-0.

Wendy Castillo, quien se dedica a crear contenido sensual para la plataforma OnlyFans, fue una de las mujeres que los hinchas pudieron reconocer a través de redes sociales y fue ella misma la encargada de publicar la foto de la polémica en su cuenta oficial de Instagram. Aunque la foto no tiene nada de malo, las palabras de la modelo dejaron mucho que pensar en los hinchas de Santa Fe: “Qué noche la de anoche”, escribió la joven.

Junto a la mujer que vende contenido sensual para adultos, se encontraba también la modelo Helena García.

Por parte de Independiente Santa Fe se destacaba la presencia de los jugadores Matías Mier y Carlos Sánchez, dos de los principales referentes del equipo cardenal que horas antes había sufrido una dolorosa goleada ante Alianza Petrolera.

Según informó Wendy Castillo, las dos mujeres se encontraban en la ciudad de Barrancabermeja por estos días y casualmente se encontraron con los jugadores de Santa Fe, a los que les pidieron una foto para guardarla como recuerdo.

Sin embargo, la mujer aclaró que no sucedió absolutamente nada más con los futbolistas. Pero esta versión no convenció mucho a los indignados hinchas albirrojos.

“Esos chicos no hicieron nada con nosotras. Nosotras íbamos para otro piso diferente, pero yo noté que venían entrando muchas personas. Yo pregunté en la recepción qué equipo era y me dijeron que era el Santa Fe. Yo le dije a mi amiga: ‘quedémonos para mirar’ y ya, les pedí una foto, subimos en el ascensor y ya. Eso fue todo lo que pasó. No sé de dónde sacan que somos unas chicas scort que les prestamos un servicio. Ojalá hubiese sido así”, afirmó Wendy Castillo en un audio que se filtró en redes sociales.

Spencer Castillo con jugadores de Independiente Santa Fe. - Foto: Instagram: @spencer_castillo29

Días después, otro medio de la ciudad de Bogotá quiso indagar a fondo sobre lo acontecido y ellas accedieron, dando las siguientes declaraciones: “La verdad, la foto claramente fue tomada después del partido y yo me encontraba ingresando al hotel… Eso fue como a las 10 y media u 11 de la noche”.

Intentando salvar a los jugadores de cualquier conjetura en su contra, agregó: “Como figuras públicas que son ellos, se me hizo fácil pedirles la foto y ellos no se negaron”.

Relatando casi minuto a minuto la interacción entre unos y otros, dijo de manera detallada cómo fue el encuentro: “No hubo intercambio de números ni hicimos más nada. Subimos en el mismo ascensor, pero los chicos se bajaron en su piso y yo seguí con mi amiga. No volvimos a tener más contacto con ellos”.

Sumado a la primera declaración en la que salva de toda responsabilidad de algo indebido a los futbolistas, agregó: “Quería hacer esta aclaración porque no quiero que los muchachos del equipo se vean afectados por algo que en realidad no pasó”.

Finalmente, dijo sentirse tranquila porque no hubo nada fuera de “contexto”: “Creen que porque uno trabaja en este medio se va a acostar con el primer hombre que se le aparezca… Si hubiese sido en una habitación o lugar de rumba, da para pensar muchas cosas, pero ahí se ve claramente que fue en las puertas de un ascensor… Estoy tranquila, esa noche no pasó nada salido de contexto”.