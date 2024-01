Mohamed Salah desata caos en Liverpool y Luis Díaz sale salpicado: Klopp anunció decisión

Liverpool no cuenta con un jugador de esas características y le tocará echar mano de los otros delanteros que regularmente juegan por el perfil contrario o directamente cambiar el esquema ofensivo, como adelantó el propio Klopp en rueda de prensa.

Lo que más perderá Liverpool con la partida de su estrella es la capacidad goleadora y lo más preocupante es que los posibles reemplazantes no parecen haber llegado listos para asumir ese reto del que ya tenían conocimiento desde hace varios meses.

Ante eso, el técnico alemán decidió inicialmente que no improvisará con Luis Díaz con perfil cambiado, sino que dispondrá de una nueva estrategia ofensiva en la que no necesiten un futbolista que juegue exactamente como lo hace Salah. “ Creo que jugamos contra el West Ham sin Mo en ese lado, cuando Harvey (Elliott) jugó allí. Todos sabemos que tenemos (en este momento) diferentes opciones ofensivas que pueden jugar en esa banda ”, declaró Klopp.

“Nadie más que juegue en esa banda debería jugar como Mo, no es posible, así que tenemos que encontrar otra manera y aprovechar las habilidades de los muchachos. Esa es exactamente la idea detrás de esto”, explicó.

El alemán no negó que tiene un caos en la cabeza por encontrar el reemplazo de Salah, sin embargo, se lo tomará con calma confiando en las cartas que le quedan en la baraja. “¿Quieres jugar sin Mo? No. Pero si es necesario... en el pasado no teníamos que hacerlo con demasiada frecuencia, pero creo que siempre encontramos una manera de superar este período. Estoy bastante seguro de que encontraremos una manera”, sentenció.