Nacional vs. Millonarios acabó a golpes y con dos expulsados: este es el video de la bochornosa pelea

La discusión subió de temperatura cuando el arquero Rojas entró en acción repartiendo golpes contra Juan Pablo Vargas, defensor central de Millonarios. El paraguayo incluso trató de golpear al costarricense con un cabezazo, que afortunadamente no llegó completamente a impactarle en el rostro.

Nacional vuelve a entrar en crisis

Para la muchos, la reacción de Santiago Rojas fue la muestra de la impotencia de Nacional al no poder vencer a uno de sus máximos rivales en el fútbol colombiano.

Y es que ya son 11 partidos consecutivos que el elenco ‘verdolaga’ no puede ganarle a Millonarios en condición de local. La última victoria de Nacional en clásicos jugados en el Atanasio Girardot fue en septiembre del año 2017, cuando ganaron 3-2 gracias a los goles de Dayro Moreno (2) y Andrés Rentería.

“Hoy me toca vivir el otro lado y lo asumo, tienen el derecho a reclamar y señalar. Espero que Dios y el fútbol me permitan voltear y ojalá puedan corear mi nombre a favor. Si algún día tengo que salir, me voy con la cabeza adelante y quien llegue que ojalá pueda hacer las cosas mejor y puedan encontrar el camino porque esta institución se lo merece”, completó.