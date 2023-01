Nairo Quintana todavía tiene kilómetros por pedalear y va por la victoria de su carrera más importante

El ciclista boyacense, de 33 años, confirmó que seguirá en el ciclismo. Declinó ofertas de equipos colombianos y no renunciará a la idea de volver a la élite en una escuadra europea para alcanzar el sueño amarillo en el Tour de Francia, el único título de las tres grandes que le falta.

“Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda, mi palmarés me avala”, dijo Nairo Quintana el pasado miércoles 25 de enero, cuando desmintió que se retira del ciclismo.

Sin embargo, en el mundo del pedal, no se gana ni se vive del palmarés. El problema es que, según la Unión Ciclista Internacional (UCI), Nairo, que tiene 22 títulos, “infringió la prohibición del uso del tramadol” en competición. Se trata de un analgésico prohibido desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia.

Como consecuencia, el expedalista del Arkea Samsic fue descalificado del Tour de Francia 2022, en el que fue sexto, y aunque podía seguir compitiendo, decidió retirarse de la Vuelta a España de ese año y emprender una pelea científica para demostrar su inocencia.

“Estaba en juego su honor y dignidad, estaba en el derecho de hacerlo, pero desde el punto de vista de la lógica fue un error emprender una batalla científica y enfrentarse a la UCI”, dijo a SEMANA Héctor Urrego, experto en ciclismo.

“Si fuera culpable, no hubiera invertido tanta plata en defenderse. Tal vez a los latinos nos traten de otra forma”, dijo Rusbel Achagua, entrenador del ciclista en sus inicios en Arcabuco, Boyacá.

Nario Quintana irá hasta las últimas consecuencias para demostrar que no usó sustancias prohibidas. Bogotá Enero 25 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: Juan Carlos Sierra

Aun cuando el tramadol no es una sustancia dopante, si dejó una huella imborrable en Nairo. La misma por la que se habla de un posible veto en las escuadras World Tour. “No creo que haya un veto, pero en Europa hay mucha sensibilidad al tema de las sustancias químicas en el ciclismo. Por desgracia, es muy complicado que siga en la élite. Además, tiene 33 años”, comentó el escritor inglés Matt Rendell, autor de Reyes de las montañas y Colombia es pasión.

Lotto Soudal, Israel Premier Tech y Bahrain Victorious son los equipos que supuestamente querían tener a Quintana. Sin embargo, no pasó de una especulación.

Tras perder la batalla en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el colombiano salió del Arkéa Samsic y quedó en el limbo. Por eso, pondrá literalmente los pies sobre la tierra en Europa para buscar equipo. Lo hará después de competir en los Campeonatos Nacionales de Ruta, en Bucaramanga, el domingo 5 de febrero en la prueba de fondo.

Nairo Quintana sigue pensando en pedalear. - Foto: NurPhoto via Getty Images

El boyacense se bajará de la bicicleta y tomará un vuelo al Viejo Continente para reunirse con los presidentes de la UCI y el Movimiento por un Ciclismo Creíble con la finalidad de intentar solucionar las diferencias y tener más opciones de seguir pedaleando en una escuadra de renombre.

Esta última organización existe desde 2007 y reúne a nueve equipos World Tour y quince Pro Tour. Tiene como filosofía condenar el uso del tramadol, a tal punto que ganaron la lucha para que la UCI y la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA) lo considerara sustancia prohibida.

El papá de Nairo Quintana fue noticia la misma semana que el ciclista supuestamente anunciaría su retiro, pues, según medios nacionales, deseaba ver a su hijo abajo de la bicicleta.

En SEMANA aclaró que, si esa hubiera sido la decisión de Nairo, el apoyo hubiera sido irrestricto y, de paso, se habría quitado el sufrimiento que le provoca cada competencia. Sin embargo, sabía que su hijo, terco y determinado, no se iría entre las sombras. “Es un luchador en todo momento y va a lograr lo que quiere”.

El campeón buscará demostrar su inocencia. - Foto: Getty Images

Luis Quintana, además, le habló de frente a los que hoy señalan al ciclista y lo han dejado solo en esta carrera por limpiar su nombre. “Les digo a todos que a Nairo no es el primero que le sucede esto. En los países de Europa no somos bien vistos los colombianos, siempre ponen la piedra en el zapato porque nosotros tenemos con qué. Eso sí, no puedo decir nada contra la UCI”, aclaró.

Como el mejor gregario, el papá de Nairo se ofrece para llevarlo a la cima o acompañarlo si la pausa que, por ahora, es momentánea se vuelve obligatoria y definitiva. “Mi hijo es una gran persona, con toda la capacidad y la transparencia. Le cerraron las puertas, pero sé que lo van a volver a apreciar”.