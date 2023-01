Video | “Voy a correr”: Nairo Quintana, emocionado tras anunciar su regreso a la competencia

El ciclista colombiano Nairo Quintana, sin equipo tras su descalificación de la pasada edición del Tour de Francia por usar una sustancia prohibida, anunció este viernes que correrá en los Campeonatos Nacionales de Ruta de su país, que se disputarán la próxima semana.

El miércoles, durante una conferencia de prensa en la que desmintió rumores sobre un retiro inminente, Quintana descartó participar en los Nacionales aduciendo problemas de estado físico. Pero este viernes anunció su asistencia, en un video enviado a medios.

“Muy buenos días para todos amigos. El día de hoy quiero comentarles que voy a correr los Nacionales. Nos vemos en Bucaramanga el próximo fin de semana”, dijo el escalador, que cumplirá 33 años el día antes de la carrera de élite, programada para el 5 de febrero.

Junto a él estarán el partidor estrellas del calibre de Egan Bernal, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Miguel Ángel López y Esteban Chaves.

Nairo Quintana a lo largo de su carrera ha ocupado varios podios importantes, pero los más recordados son el primer lugar en el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

También, en 2013, en su segunda temporada en el Movistar Team, fue segundo del Tour de Francia, mismo puesto que ocupó en 2015; en 2016 fue tercero. Además, en 2017 se volvió a subir al podio del Giro de Italia, ubicándose en el segundo lugar.

Su presentación destacada más reciente fue en julio de 2022, cuando corrió el Tour de Francia de 2022. Lastimosamente, a los pocos días se generó una gran polémica en torno al ciclista colombiano por cuenta de la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) por el uso de tramadol.

La UCI sancionó al corredor de 32 años el pasado 17 de agosto y le impuso una multa de 5.000 francos suizos (5.000 dólares estadounidenses) “por una infracción de la prohibición del uso de tramadol en competición”. Además, quedó descalificado del Tour de Francia 2022, competencia en la que había terminado sexto en la clasificación general. Esto afectó al equipo francés, pues perdió un total de 455 puntos.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: NurPhoto via Getty Images

En medio de su defensa, llevando el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el Arkéa decidió no renovar el contrato de Nairo. El TAS entregó su decisión final el pasado jueves 3 de noviembre y determinó acatar la sanción de la Unión Ciclista Internacional.

Desde octubre pasado, el latinoamericano más laureado en la historia del ciclismo busca un nuevo equipo en Europa, en medio de un veto tácito por parte de una docena de escuadras que luchan contra el dopaje.

“Soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey”, expresó el miércoles.

En cuanto al próximo reto de Quintana en este 2023, los Campeonatos Nacionales de Ruta de Colombia se disputarán a partir del próximo jueves. La carrera masculina de élite se correrá el domingo 5 de febrero con un recorrido montañoso de 237 kilómetros.

Nairo Quintana se despide del Arkéa después de tres años - Foto: Getty Images

“Soy primíparo”

En la rueda de prensa en Bogotá, Nairo Quintana aprovechó para contar que actualmente se encuentra estudiando en la universidad y recibió una ovación por parte de los asistentes, porque esto demuestra que es todo un ejemplo a seguir. “Los que me conocen y con los que he tenido el privilegio de compartir, me han brindado sus mensajes de apoyo”.

“Y así como la afición colombiana, también son los que me invitan a seguir porque saben cómo soy, quién soy y, sobre todo, todas mis fortalezas físicas y mentales”, añadió.

Además, dijo que se está “preparando en todos los ámbitos de la vida” y por eso tomó la decisión de entrar a la universidad. “Quiero contarles que estoy estudiando, que inicio un semestre más de contabilidad en la universidad Sergio Arboleda”.

Nairo Quintana mientras lee su discurso en Bogotá - Foto: SEMANA

Al estar centrado en su carrera deportiva, se ve beneficiado por el centro educativo: “Priorizando nuestro desempeño y desarrollo deportivo” para “poder tener una gran preparación académica a futuro”.

“Entro a segundo semestre, soy primíparo”, dijo con algo de humor antes de generar aplausos.

SEMANA pudo conocer que el ciclista boyacense tiene ofertas de dos equipos, razón por la que viajará a Europa en febrero para encargarse personalmente de las negociaciones. También hará una visita a México para atender asuntos personales.