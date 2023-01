Oficial: se conoció la primera carrera que disputará Nairo Quintana en 2023

Esta ha sido una semana de contrastes para Nairo Quintana. Todo empezó el lunes con el rumor de su posible retiro, luego vino la rueda de prensa en la que confirmó que seguirá luchando por competir y, por último, se hizo oficial la primera carrera que disputará este año, pensando en iniciar la temporada a la par de los demás.

Durante la conferencia que citó al norte de Bogotá, el boyacense había sido preguntado sobre la posibilidad de verlo en los nacionales de ruta, a disputarse entre el 2 y el 5 de febrero en Bucaramanga. “Lamentablemente no lo tengo previsto. Voy a ser sincero, he pasado unos problemas de salud y para este campeonato no estaré preparado. La intención era haber estado pero no estaré”, dijo a los medios de comunicación.

No obstante, minutos después, SEMANA consultó con su equipo de trabajo y conoció que la decisión podría cambiar, al considerar que los tiempos le dan para estar en competencia y luego partir hacia Europa con el objetivo de sentarse a negociar con directivos y conseguir equipo.

Nairo Quintana hablando en rueda de prensa el 25 de enero de 2023 - Foto: Juan Carlos Sierra

Todo estaba sujeto a oficializar la inscripción, algo que se hizo en cuestión de horas. El anuncio oficial sobre la presencia de Nairo en los Nacionales llegó a través de la Federación Colombiana de Ciclismo (fedeciclismo) con un comunicado en el que saca pecho por los corredores de renombre que estarán presentes en esta edición de la competencia.

Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Daniel Martínez, Iván Ramiro Sosa, Diego Camargo, Brandon Rivera, Einer Rubio, Harold Tejada, Jesús David Peña, Winner Anacona y Dayer Quintana son algunos de los nombres confirmados para la categoría élite.

Algunos de ellos incluso harán parte de las pruebas contrarreloj que serán el jueves 2 de febrero para todas las categorías, incluidas sub-23 y femenina, mientras que el grueso del grupo tomará la partida el domingo para la prueba de fondo con un trazado de 237 kilómetros.

Cabe recordar que Higuita es el actual portador de la camiseta tricolor, al haberse consagrado campeón de la edición 2022. Su defensa del título estará bastante complicada, pues al frente tiene grandes amigos y rivales que ponen en tela de juicio si podrá ganar la carrera élite por tercera vez en su carrera.

Higuita y Nairo durante la disputa de la Vuelta a Cataluña 2022 - Foto: Getty Images

Ilusionado con el 2023

Para los bumangueses será un auténtico honor recibir a los mejores nombres del pelotón nacional, incluido Nairo Quintana, que no corre una competencia oficial desde el mes de septiembre, cuando representó a Colombia en los mundiales de Wollongong en Australia.

Después de eso vino la rescisión de su contrato con el Arkéa-Samsic y el proceso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en el que salió desfavorecido, confirmando la descalificación del Tour de Francia 2022 por el resultado positivo a tramadol.

Nairo Quintana junto a la nueva sangre de la Selección Colombia de Ciclismo - Foto: fedeciclismo

En su discurso del pasado miércoles, el ‘Cóndor’ aseguró que no se rendirá hasta volver a estar en una bicicleta compitiendo en las principales carreteras del mundo. “Quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, dijo.

“Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando les recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio”, agregó.