Nairo Quintana no se despide del ciclismo, no por ahora. Así lo confirmó este miércoles en la rueda de prensa citada por su equipo de comunicaciones en la zona G al norte de Bogotá.

Esta conferencia llegó como respuesta a las dudas de los seguidores respecto a su futuro y el rumor que corrió el lunes por el posible retiro del pedalista boyacense, que está sin equipo desde que rescindió contrato con el Arkéa-Samsic en septiembre, producto del resultado positivo a tramadol en una prueba que le practicaron durante el Tour de Francia 2022.

Nairo Quintana durante la rueda de prensa en Bogotá - Foto: SEMANA

Nairo se paró al frente de los periodistas y empezó a leer un documento que escribió con su “puño y letra”, pasando por las distintas épocas de su carrera profesional de más de 14 años, desde que debutó en el año 2009. “La vida de un ciclista sin importar si es líder, gregario, de un equipo world tour o una escuadra profesional es símbolo de lucha”, inició el documento.

“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, dijo, confirmando que no se retirará del ciclismo.

Ahora viene un viaje a Europa para sentarse a negociar con los equipos y solucionar el presunto veto que tiene por la descalificación del Tour. “Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mi hasta la meta, quiero esto, lo necesito por que la competencia está en mí”, agregó en su discurso.

“Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando les recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio”, agregó.

Nairo Quintana no compite oficialmente desde septiembre del 2022 - Foto: AP

Comprometido con su futuro

Luego de leer el comunicado a todos los medios presentes, el corredor boyacense respondió algunas preguntas sobre lo que vendrá en este 2023 y qué opciones tiene para continuar su carrera, dejando de lado las propuestas que le han llegado de Colombia, donde hace poco fue anunciado el regreso de Miguel Ángel López.

Nairo anunció que viajará en los próximos días a Europa para sentarse con algunos directivos y convencerlos de firmar un contrato, que puede darse en cualquier momento del año, al ser un ciclista que se encuentra en condición de agente libre. “Agradezco a los equipos colombianos que me brindaron la mano pero sigo preparado para representar al país en las mejores carreras del mundo. Estoy en disposición para ser contratado por algún equipo para las máximas categorías”, afirmó.

“Sigo hablando, haciendo puentes y tengo que viajar para sentarme con algunos de ellos y hablar del futuro”, advirtió, mientras continuará gestionando su marca personal y los negocios que maneja en Colombia.

Nairo Quintana mientras lee su discurso en Bogotá - Foto: SEMANA

Con el Arkéa-Samsic, último equipo que lo tuvo en sus filas, demostró que todavía tiene el rendimiento para pelear con las figuras. “Mi estado de forma física es muy bueno, Me he preparado y he venido rodando. En casi todas las carreras he sido primero. Voy a viajar a Europa, me voy a sentar a hacer puente directo con los equipos, hablar con mi mánager y solucionar el bache que estamos pasando”, completó.

Antes de retirarse del recinto, Quintana aprovechó para enviar su mensaje a los demás ciclistas colombianos. “Comparto la batuta y la responsabilidad de llevar el ciclismo en lo más alto y de seguir inspirando a jóvenes, familias y trabajadores”, indicó.

“Hoy para nadie es un secrerto que en el mundo atravesamos dificultades en general, principalmente las económicas, que desencadenan un sinúmero de problemas a cada uno de nosotros y que nuestro actuar es la inspiración para seguir la lucha día tras día”, finalizó.